SBS: Cajas municipales deben buscar alianzas con fintech

(Huancayo) La transformación digital en el mundo de los negocios avanza a una velocidad cada vez mayor, lo que representa un entorno desafiante para las empresas financieras en general y en particular para las microfinancieras, como las cajas municipales, afirmó Óscar Basso , superintendente adjunto de Cooperativas de la SBS .

“Los enfoques que se están utilizando para pensar en transformación digital siguen siendo diversos; la certeza respecto de lo que se tiene que hacer aún no es clara” , sostuvo durante su presentación en el Seminario Internacional de Microfinanzas, organizado por la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) y Caja Huancayo.

“Las cosas, como se hacían antes los negocios, ya no se van a poder hacer, todo está cambiando y va a cambiar más”, enfatizó. Por ello, las cajas municipales y las otras instituciones microfinancieras tienen que empezar a prepararse para un mundo más digital, de mayor competencia y en el que la experiencia que se ofrezca a los clientes será clave para atraerlos y conservarlos, indicó el funcionario.

Sugirió que, al igual que los bancos, las microfinancieras deberían buscar alianzas con fintech como parte de esa obligada adaptación digital. “Hace tres o cuatro años los bancos más grandes veían a las fintech como enemigas, pero hoy las consideran socios con las cuales se puede hacer negocios”, dijo.

Basso explicó que las fintech pueden brindar especialización que ayudará en el proceso de transformación digital de estas instituciones.

Y es que la competencia que se viene no solo se dará dentro del mercado financiero, sino que se extenderá a gigantes tecnológicos como Google o Amazon, advirtió. Destacó que el gobierno corporativo de las microfinancieras debe considerar la importancia de adaptarse a los nuevos tiempos, con mayor apoyo a los cambios digitales.

“Están muy preocupados por el cumplimento de las metas de crecimiento (de las carteras de crédito), pero el crecimiento no da cimientos a las organizaciones”, expresó.

Fernando Ruiz Caro, flamante presidente de la Fepcmac , destacó el rol que han jugado las cajas municipales en la inclusión financiera de los peruanos, sobre todo de los de menores ingresos.

La SBS sostiene que la transformación digital es importante para seguir mejorando los niveles de intermediación financiera en el país, que siguen siendo bajos.

tras culminar plazo de registro

Superintendencia se alista a cerrar cooperativas informales

Las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac) que no se registraron ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hasta el 1 de abril y que aún siguen funcionando, ahora son consideradas informales.

Así lo señaló Óscar Basso, superintendente adjunto de Cooperativas de la SBS, quien advirtió que apenas se detecte a estas coopac se procederá a cerrarlas. De ser así, la SBS contará con el apoyo del Ministerio Público y de la Policía Nacional en dicha tarea, indicó.

“Muchas de las cooperativas que no se registraron podrían tener algún tipo de operación fraudulenta, no quieren que se sepa qué hacen. Por lo tanto, serán cerradas”, afirmó.

Si bien es responsabilidad de la SBS identificar a esas cooperativas informales, Basso pidió la ayuda del público para detectarlas y denunciarlas. Pueden hacerlo a través de las oficinas, teléfonos u otros canales de la SBS, añadió.

Identificadas las coopac informales, la SBS tomará acción y hará todo el esfuerzo para que se devuelvan los depósitos a los socios. A la fecha, son 413 las cooperativas de registradas en la SBS.