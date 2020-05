La jefa de la SBS, Socorro Heysen, afirmó que la cuarentena decretada por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país impactó en la calidad de la cartera de los créditos.

En diálogo con El Peruano, indicó que en marzo se reportaron empresas que no pudieron pagar sus obligaciones porque no tuvieron los fondos disponibles o no pudieron ser contactadas. De este modo, dijo que muchas empresas requerirá capital adicional para recuperarse.

“Ahora tenemos ocho semanas de aislamiento social. Creo que algunas empresas lograrán pagar sus créditos reprogramados, pero otras no y se comenzará a notar la mora. Esta situación tendrá, tal vez, un efecto adicional sobre los resultados de las entidades financieras y algunas requerirán capital adicional. Esto ocurrirá gradualmente”, sostuvo.

Precisó que hasta la fecha, los entes financieros reprogramaron créditos por S/ 92,000 millones y fueron más de S/ 6 millones los préstamos reprogramados con las facilidades otorgadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para reperfilar deudas por el Covid-19.

Explicó que las entidades reprogramaron el 27% de sus carteras crediticias hasta el momento, en tanto si se observa los créditos a grandes empresas, las reprogramaciones fueron el 17% de la cartera, mientras que en el caso de los préstamos a las pequeñas empresas, estuvieron cerca al 40% del portafolio.

La funcionaria dijo que lo que se irá notando es que los entes con más concentración y especialización en los sectores minoristas sentirán un mayor impacto que los entes con un portafolio más diversificado.

“En cualquiera de los casos, algunos entes tendrán pérdidas a fines de año y otros requerirán quizá de algún reforzamiento de capital, y eso es claro para nosotros cómo debe resolverse: buscando programas de fortalecimiento patrimonial, y posibles fusiones y adquisiciones”, dijo.

Respecto al temor del riesgo crediticio, Heysen dijo que es común que en este escenario las entidades podrían dejar de prestar, ampliando los impactos que sufren las empresas del sector real.

En este contexto, dijo que el Gobierno creó los programas Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial para las Micro y Pequeñas Empresas (FAE-Mype).

“Esto hace que gire la rueda", manifestó.