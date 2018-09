SBS: Agrobanco ha perdido más del 39% de su capital y está al borde del régimen de vigilancia

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ( SBS) reportó hoy que el Banco Agropecuario ( Agrobanco) ha acumulado pérdidas patrimoniales por más de 39% de su capital en los últimos 12 meses.

“Eso lo pone (al Agrobanco) al borde de gatillar una causal de régimen de vigilancia, que es 40%. En los últimos meses, el banco viene reportando pérdidas menores, lo cual ha hecho que no se gatille el régimen de vigilancia”, explicó la jefa de la SBS, Socorro Heysen.

Agregó que la SBS realiza visitas anuales al Agrobanco y recientemente hicieron una nueva visita, por lo que se está realizando una evaluación de su situación.

Mi Agro

Sobre el proyecto de ley que plantea crear Mi Agro , en reemplazo del Agrobanco, Heysen consideró esencial que las entidades que supervice la SBS tengan una vocación de sostenibilidad, ya que el rol de la superintendencia es cautelar los intereses del público.

“El modelo de negocio y de entidad que va a supervisar la SBS debe ser sostenible en el largo plazo. No podemos, como SBS, supervisar a una entidad que no tiene como último objetivo a la sostenibilidad”, mencionó.

Recordó que la SBS puede supervisar un banco o fondo de desarrollo con un objetivo de política pública siempre y cuando tenga claramente un objetivo de sostenibilidad económica.

"Si no hay un objetivo de sostenibilidad, entonces no hay un rol para la SBS", enfatizó la jefa de la SBS, quien advirtió que el proyecto de ley de Mi Agro no precisa claramente esto.

La sostenibilidad económica implica que los ingresos totales de una entidad financiera superen a los costos, tomando en cuenta los riesgos.

"Esto implica que la entidad tenga una gestión de riesgos adecuada, políticas de diversificación de cartera y que tenga metas de cumplimiento de calidad de cartera", añadió.