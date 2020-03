Como consecuencia de la situación que enfrenta el país, la Sunat dictó varias medidas la semana pasada para intentar ayudar a los contribuyentes que necesiten liquidez o mayor tiempo para poder cumplir con sus obligaciones.

Dentro de estas medidas se encuentra no sancionar infracciones tributarias cometidas en el estado de emergencia, medida aplicable a todos los contribuyentes. Sin embargo, pese a que no serán sancionadas, los incumplimientos aún generarán intereses moratorios.

Sandro Fuentes, socio del estudio Rodrigo y exsuperintendente de la Sunat, comenta que “pese a que no se va a sancionar, esto no significa que se aplace el vencimiento, por lo que los incumplimientos generarán intereses con tasas muy altas”.

Fuentes considera que “la solución al problema de los intereses se encuentra en su reducción ”.

“Pese a que no se van a sancionar infracciones durante el estado de emergencia, esto no significa que no se generarán intereses moratorios”.



Señala que eliminar los intereses requiere una modificación legal, lo cual significaría que el Congreso tendría que publicar una ley, o que tendría que darle facultades al Poder Ejecutivo para poder emitir un decreto legislativo.

Por lo tanto, considera que la administración tributaria debe reducir los intereses tributarios moratorios que podrían generar resultados “muchos más gravosos”, utilizando la facultad que les concede el Código Tributario.

Sin embargo, es necesario indicar que Fuentes considera que “los vencimientos ocurridos en marzo y abril no deberían producir intereses” pese a que lo considere dificil de implementar debido a la agenda del nuevo congreso y su carga.

Fraccionamiento

Por otro lado, se aplazó el pago de la deuda fraccionada correspondiente a marzo hasta fines de abril. Es decir, un contribuyente no perdería el fraccionamiento de su deuda si paga la cuota de marzo en abril.

Sin embargo, si bien esta medida podría parecer beneficiosa para aquellos que necesitarán un tiempo para generar liquidez, este aplazamiento estará generando intereses durante todo el mes de abril, por lo que al final del mes, el monto que tendría que ser pagado por las empresas sería mucho mayor al que tenían que pagar en marzo.

De acuerdo a Eduardo Joo, socio del estudio Amprimo, “los intereses por estos fraccionamientos se seguiran generando durante abril”.

Joo, señala que esto se debe a que “lo que se ha hecho es que no pagar la cuota de fraccionamiento de marzo no haga que pierdas el fraccionamiento. No se ha suspendido el pago, solo se ha eliminado la consecuencia de no pagarlo”, por lo que esto también se beneficiaría de una reducción en la tasa de intereses.

La Cifra

1.2% Es la tasa de interés moratorio mensual por deudas en moneda nacional.

Eliminación. Para poder eliminar o crear un tributo o sus intereses, es necesario hacerlo mediante una ley o norma con rango de ley. Esta debe ser emitida por el Congreso o mediante un decreto legislativo, para lo cual se necesita autorización del Congreso.