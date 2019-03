Salvador del Solar: Ley Antielusión va y se cobrará impuestos no solo a las grandes empresas

El premier se pronunció además sobre las declaraciones del presidente de la Confiep: "que haya un premier que no tenga el perfil de gestor no quiere decir que el gobierno no tenga gestores y no quiere decir que la economía del país esté mal manejada".

(Foto: GEC) (Foto: GEC)