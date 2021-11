Entre julio y setiembre salieron del país capitales de personas y empresas por US$ 4,238 millones.

Datos del Banco Central de Reserva (BCR) muestran que en el tercer trimestre los peruanos continuaron adquiriendo activos en el exterior, en lugar de invertirlos en el país, en un contexto de incertidumbre política y económica.

Si bien la salida de dinero al extranjero fue más moderada en el tercer trimestre que en el segundo (US$ 8,036 millones), el retiro de capitales prosigue por el riesgo interno que perciben los agentes económicos, según ejecutivos del sistema financiero.

Récord

Además, en lo que va del año se acumula una salida de capitales récord de US$ 15,548 millones, que equivalen a nueve veces lo reportado en el 2020 (US$ 1,713 millones), según datos del instituto emisor.

“Desde la asunción de este Gobierno y antes, ante la perspectiva de esa transición y de su impacto en la economía, la cuenta de capital de corto plazo se ha vuelto más negativa, pues se viene retirando dinero del país por la falta de claridad sobre el rumbo que se tomará”, manifestó un gerente bancario.

Añadió que la magnitud de estos movimientos de dinero explican la fuerte intervención que en el año realiza el Banco Central en el mercado de cambios para atenuar el alza del dólar (US$ 16,400 millones), incluyendo ventas al contado de US$ 10,800 millones e instrumentos derivados (US$ 5,700 millones).

Objetivo

Asimismo, los ejecutivos bancarios indicaron que mientras en el segundo trimestre las salidas de capital se orientaron principalmente a la apertura de cuentas de ahorro en el exterior, en el tercero también se destinaron a un nuevo objetivo: la adquisición de inmuebles, como viviendas, en el extranjero, e inversiones directas en fondos mutuos que operan en mercados internacionales.

Carlos Rojas, CEO de Capia SAFI, indicó a Gestión que si bien el retiro de capitales fue menor en el segundo trimestre a comparación del tercero, una nueva ola de salidas podría reactivarse a raíz del anuncio del cierre de cuatro operaciones mineras por parte del Gobierno.

Mensaje directo

Sostuvo que ante esta medida anunciada por la premier el viernes, que fue precedida un día antes por el ofrecimiento de seguridad jurídica y reglas claras para la inversión privada por parte del presidente Pedro Castillo, los agentes económicos no saben a qué atenerse o a quién creer.

“Eso solo genera más incertidumbre, pues fue un mensaje (el del viernes) muy directo (contra la actividad minera), salvo que haya una reacción rápida del Gobierno para corregir”, dijo.

En tal contexto, Rojas consideró que en este último trimestre del año podría acelerarse la salida de capitales del país por parte de personas que no tienen certeza de las políticas que seguirá el Gobierno.

Prevén reacción en mercado de cambios

Hoy, en la apertura del mercado de cambios interbancario, el dólar podría escalar a mayor ritmo en reacción al cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho, dispuesto por el Gobierno, consideró Carlos Rojas, de Capia SAFI. Ello acontecería si antes el Ejecutivo no aclara las acciones que ejecutará en torno a esos proyectos mineros, acotó. El dólar cerró el viernes en S/ 4.009, antes del anuncio sobre las minas en Ayacucho por parte de la premier. Anteriormente, el presidente del BCR, Julio Velarde, manifestó que “lo que mueven los mercados financieros es la ambición y el miedo. Lo que ha movido esta presión cambiaria ha sido miedo”. Sostuvo que si no hubiera incertidumbre política la divisa estadounidense cotizaría entre S/ 3.60 y S/ 3.70.