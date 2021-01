Procter & Gamble (P&G) elevó este miércoles por segunda vez sus perspectivas de ingresos, ya que el gigante de productos del consumo se vio beneficiado por el sostenido aumento de la demanda de insumos de limpieza y cuidado del hogar en plena pandemia de coronavirus.

Las acciones de la compañía operaban casi estables en la apertura de sesión, luego de que conglomerado estadounidense dijo que recomprará acciones por US$ 10,000 millones en el año fiscal 2021, en comparación con la previsión de recompra de activos de entre US$ 7,000 y US$ 9,000 millones prevista en el reporte trimestral anterior.

Los consumidores se abalanzaron sobre los productos de P&G, desde detergentes a trapeadores y desinfectantes de pisos, dijo la compañía, lo que permitió que las ventas orgánicas de la división de productos de hogar subieran 12% en el segundo trimestre.

En general, las ventas netas subieron un 8% a US$ 19,750 millones en los tres meses al 31 de diciembre, por encima de las proyecciones de analistas de US$ 19,270 millones, de acuerdo a datos IBES de Refinitiv.

Las ganancias netas atribuibles a P&G aumentaron 4% a US$ 3,850 millones o US$ 1.47 por acción. Excluyendo ítems extraordinarios, la compañía ganó US$ 1.64 por acción.

Ante las expectativas que la tendencia de consumo continúe, P&G elevó sus estimaciones de crecimiento de ventas en el año fiscal 2021 a un rango de entre 5% y 6%, frente a la proyección de un avance de entre 3% y 4% calculada para el año previo.