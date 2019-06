Rutas de Lima reconoce fallas en obras del intercambio vial El Derby

La última semana de mayo, el alcalde de Lima cuestionó el intercambio vial El Derby –que debió ser entregado en mayo, pero que aún no tiene fecha para su plena operación– debido a que "el grosor de la capa asfáltica no era la adecuada".

"Yo cuando entré a la Municipalidad (de Lima) pedí que El Derby se abra y salieron los pretextos de que había interferencias y otros temas. Ya después cuando esos pretextos se limpiaron fuimos con la idea de querer abrir [… pero] el grosor de la capa asfáltica de la avenida El Derby no era el adecuado. Nos querían vender una cosa que no era la adecuada. Entonces no se puede convalidar una obra que está mal hecha", apuntó Jorge Muñoz el último miércoles 22 de mayo.

Al respecto, Rutas de Lima –concesionaria de la obra– reconoció la existencia de fallas en la obra vial.

En concreto, comentó a Gestión.pe que "como parte de las pruebas realizadas durante el proceso constructivo del intercambio vial El Derby , se detectó que la capa asfáltica empleada en parte del proyecto, no cumplía con las características de durabilidad solicitadas a la empresa contratista".

Ante esta situación, la empresa explicó que "procedió a informar del hecho a la Municipalidad de Lima e inició las coordinaciones con la empresa contratista para la corrección de este inconveniente técnico".

"Con prontitud, se realizó y completó la sustitución de la capa asfáltica referida (que no cumplía con las características de durabilidad), de manera conforme", anotó.

Agregó, además que "las características de durabilidad, no están relacionadas con la seguridad y/o transitabilidad", con lo cual la capa asfáltica empleada y que no cumplía con las características de durabilidad, "no generaba ningún tipo de afectación a los usuarios".

Se pondrá en operación anticipada parte de la obra

Los primeros días de abril la concesionaria afirmó que la obra no se entregaría en mayo –como estaba previsto– por la falta de liberación de interferencias entre las que se encuentran postes de luz, canales, entre otros, en la zona que son responsabilidad exclusiva del concedente, que es la Municipalidad de Lima.

¿Cómo avanza este proceso? Rutas de Lima indicó que se continúa trabajando en la liberación de las interferencias 'para completar la totalidad de obra'.

Llama la atención que se continúe con el levantamiento de las interferencias, cuando el último 5 de junio el alcalde Muñoz aseguró que "en los próximos días" se abriría el intercambio vial El Derby tras el pedido de su gestión para acelerar la obra.

Sobre este punto, la concesionaria precisó que está buscando junto a la Municipalidad de Lima " el mecanismo contractual para poner en operación anticipada una parte de la obra que aún está en ejecución ".

El intercambio vial El Derby , ubicado a la altura del kilómetro 4 de la Panamericana Sur, comprende la realización del viaducto norte (que conecta Santiago de Surco con San Borja), un ramal de interconexión hacia la carretera Panamericana Sur (sentido sur), y la ampliación de la vía auxiliar Cristóbal de Peralta hasta la avenida Javier Prado.

El proyecto tiene como meta beneficiar a 676 mil vecinos de Lima, además de aligerar la transitabilidad en esta zona.