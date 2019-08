La economía peruana se encuentra paralizada, aseguró el expresidente de la Confiep, Roque Benavides.

“Es evidente que la economía peruana se ha paralizado, no cabe la menor duda. Me sorprende que no estemos tomando medidas para generar mucha más inversión si se nos viene una crisis”, señaló en entrevista con RPP.

Para el empresario, los proyectos mineros van a demorar mucho más, al tiempo que se postergan las inversiones en el país.

Anotó que esta parálisis llega en el marco de una desaceleración internacional aguda.

“Este pleito entre China y Estados Unidos nos va a afectar. Ya se está hablando de una recesión en EE.UU., de una reducción de la velocidad de crecimiento e inversión en la China y en la misma Europa”, advirtió.

-Ley de minería-

Roque Benavides no se manifestó en contra de una nueva Ley General de Minería. No obstante, mostró reparos con el origen del pedido.

“Todo está sujeto a mejoras, pero decir que porque hay un problema en Tía María necesitamos una nueva ley de minería es casi un absurdo”, indicó.

"Los congresistas y políticos parece que tienen el sueño de la ley propia. No me opongo a que se revise la ley de minería, que tiene cerca de 30 años", añadió.

Además, el empresario señaló que los aspectos medioambientales y tributarios no se encuentran en la ley a ser revisada.

-Adelanto de elecciones-

Para el empresario, los plazos planteados por el presidente Martín Vizcarra con su propuesta de adelanto de elecciones no son realistas.

"En el mejor de los casos tendremos nuevo gobierno en diciembre de 2020, cuando en caso contrario lo tendríamos en 2021. Estamos adelantando solo seis meses. Más me parece una posición política que una realista", cuestionó.

“Al pueblo peruano no le interesan las broncas. Discutir sobre si adelantamos seis meses las elecciones es perder el tiempo”, puntualizó.