reacciones tras mensaje presidencial Roque Benavides: Lo lógico hubiera sido que el presidente renuncie y luego llame a elecciones El ex presidente de la Confiep, Roque Benavides, indicó que la reforma anunciada por el jefe de Estado no solo impacta en el sector minero, si no, en todas las inversiones.

Roque Benavides dio sus descargos en conferencia de prensa sobre su situación como investigado tras presuntos aportes por parte de Odebrecht a la Confiep. (Foto: USI) (Foto: USI)