Roque Benavides: “Hoy los sindicatos representan a muy pocos, y menos a los jóvenes”

El presidente de la Confiep dialogó con Gestion sobre algunos temas actuales de la problemática laboral del país, tras participar en el XIX Congreso Regional de la Organización Internacional del Trabajo, que se realiza en Panamá.

¿Que opina del proyecto de ley para empleo juvenil que contempla incentivos para las empresas, a condición de que los contraten como estables?

Parte del problema es ese, tenemos que flexibilizar, y yo sé que al ministro de Trabajo, Christian Sánchez (con quien tengo buena relación y buena química), no le gusta que diga esto, que hay rigidez laboral.

Y me parece que él, a la hora que habla de promover el trabajo juvenil, un poco se da cuenta de que hay que hacer algo para generar puestos de trabajo, especialmente para los más jóvenes en donde hay más desempleo. Pero, por otro lado, dice que tienen que ser estables, y ese es el problema, ya que así no se va a generar empleo.

Ustedes apoyaban el proyecto de ley del Gobierno de Kuczynski que planteaba subsidio a los aportes a Essalud y fijaba la contratación de un año...

Bueno, hay que buscar alternativas flexibles, porque el tema es que las empresas tienen subidas y bajadas, hay épocas que venden más y otras menos; esto se da en las empresas retail del mundo, así como en las empresas mineras cuando los precios de los metales suben y bajan.

No se debe buscar la estabilidad (laboral)...

En términos generales, lo deseable es que los trabajos sean estables y las empresas buscan también, si es que tienen ellas la estabilidad de ingresos, tener empleados estables.

Sin embargo, esta situación no se da en el mercado; por lo tanto, se debe buscar una salida para integrar a las personas dentro del mercado laboral.

Se puede pensar en una flexibilidad por regímenes laborales especiales...

Comparto la opinión del ministro de Trabajo, quien señala que deben ser regímenes que tienen que tener plazos fijos; no pueden ser permanentes lo regímenes.

Lo que tiene que haber son regímenes de un plazo, no se pueden tener varios regímenes laborales permanentes (en la contratación temporal) que (permitan a las empresas) escoger el régimen más flexible y en forma permanente estar en ese régimen, no. Tenemos que buscar regímenes flexibles, pero por un plazo.

¿Se podría pensar en limitar el régimen de agroexportación y exportación no tradicional, a un plazo de 5 u 8 años?

Y evaluar cómo ha ido la agroexportación, y en función a eso se ajusta, se afina el proceso.

Uno de los cuestionamientos de la OIT cuestiona que estos regímenes afectan la libertad sindical…

Pero en un país como el Perú, en donde el 70% de los trabajadores son informales y no tienen ninguna vinculación con las centrales sindicales, ¿en qué se les está afectando? Nosotros tenemos que enfrentar el problema del 70% del trabajo informal en el Perú.

Seamos realistas, con el debido respeto a los amigos sindicalistas. Hoy los sindicatos representan a muy poca gente, y mucho menos a los jóvenes. La negación de la evidencia es un estado de la borrachera, y yo creo que en el Perú no podemos estar ante la negación de la evidencia.

Una propuesta que se ha trabajado, en cuanto a la indemnización por despido arbitrario, es elevarla de 18 a 24 sueldos…

Hay que evaluarlo, pero con mente amplia; lo que no puede ser es la estabilidad absoluta, porque uno de los elementos de la estructura de costos de una empresa es la mano de obra y, entonces, nosotros no podemos pretender que uno de los costos sea inflexible.

Por su puesto pasa por incrementar la indemnización (por despido arbitrario), no se trata de dejar desvalidos a los trabajadores, lo que no puede haber es inflexibilidad. El incremento se debe ver caso por caso.