El expresidente de Confiep Roque Benavides afirmó que hay un sesgo antiempresa del Poder Ejecutivo. Dio estas declaraciones al ser consultado por la lejanía que tenía el Gobierno con Confiep y hoy son parte del diálogo para la reactivación de la economía.

“Es evidente que (el Gobierno) no tiene confianza en el sector privado. No hay un gesto hacia el sector privado. El primer ministro logró su ratificación en el Congreso y no ha habido una palabra para el sector privado. Hay un claro sesgo antiempresa privada y los resultados lo demuestran”, dijo en “Agenda Política”.

A su juicio, el Ejecutivo estuvo alejado de las empresas privadas debido al escándalo Lava Jato, pero subrayó que el sector es el principal motor de la economía.

A renglón seguido, Benavides manifestó que de acuerdo a las cifras oficiales del Minsa sobre el avance del COVID-19 en el país, es que no hubo éxito en la contención de la pandemia y en la reactivación de la economía.

“Las cifras del Perú revelan que estamos entre los peores países en la contención y entre los peores países en cuánto ha impactado la pandemia a la economía”, anotó.

Interpelaciones

Para Benavides, ante el “fracaso” del Gobierno en el manejo de la pandemia, “en cualquier parte del mundo, el Congreso interpelaría a todo el Gabinete”.En ese sentido, cuestionó al nuevo Congreso por faltar a sus responsabilidades y no buscar explicaciones con los ministros por la crisis sanitaria y económica que generó desde hace tres meses el coronavirus.

“El primer ministro, a mi modo de ver, es un hombre que evidentemente no cree en el sector privado, no cree en las fuerzas de la economía”.



El empresario sugirió interpelar al ministro de Salud, Víctor Zamora, al premier Vicente Zeballos y a la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

“El primer ministro es un hombre que no cree en el sector privado y en las fuerzas de la economía. El Congreso tiene una responsabilidad muy seria, en vez de sacar normas que solo dañan la economía”, expresó.

Divisiones

El extitular de Confiep señaló que es evidente que hay divisiones en el Poder Ejecutivo respecto a distintos temas.

A su entender, la ministra de Economía “está sola”, pese a que realiza esfuerzos por reactivar la economía.

“La ministra de Economía hace mucho esfuerzo, pero pareciera estar muy solitaria en el gabinete con gente que tiene otras ideologías”.



“Hay gente (en el Gabinete) que tienen otras ideologías. Es evidente que hay sesgos y hay ministros del Frente Amplio Hay gente que su posición ideológica es contraria a la economía de mercado”, añadió.

Depresión

Benavides destacó el trabajo del presidente del BCR, Julio Velarde, a quien calificó como “un prohombre de nuestra patria” y de quien dijo que está haciendo un esfuerzo por reactivar la economía.

“Pero es obvio que los enfrentamientos en el Gabinete son de tal magnitud que el presidente la República debería de hacer una recomposición, y por supuesto tener un gabinete de crisis”, declaró.

Subrayó que ya no estamos en recesión sino en una depresión.





- Cuestiona cobros elevados de clínicas -

Postura. Roque Benavides cuestionó los cobros exorbitantes que realizan algunas clínicas a los pacientes que padecen COVID-19. “Para eso existe Indecopi, la fiscalización. No puedo estar de acuerdo con el abuso cuando se trata de la salud de las personas por supuesto si es que hay algo condenable hay que condenarlo”, apuntó. Cuestionó que en esos casos no cumplan su labor los funcionarios públicos acargo de fiscalizar.