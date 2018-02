Roque Benavides: “Fideicomiso de nuevo DU003 asegura que reparaciones sean pagadas”

El presidente de la Confiep Roque Benavides se mostró a favor del nuevo DU003 planteado por el MEF. Dijo que los fideicomisos planteados por este proyecto de ley sí aseguran que las empresas vinculadas a casos de corrupción paguen sus reparaciones civiles y también puedan seguir operando.

“Son montos no menores (porcentajes que van a fideicomisos) y que aseguran que las reparaciones sean pagadas”, dijo el presidente de la Confiep Roque Benavides en entrevista a RPP Noticias.

Según el nuevo DU003, a las empresas consorciadas se les va a retener el 50% de dividendos o patrimonio por su participación en alguna APP (bienes, activos, derechos, acciones, participaciones o valores a ser pagados), pero si se tratara de participación en obra pública se retiene el 10% del valor del proyecto. Estos montos son guardados en fideicomisos (fondos intangibles cuyo uso será para un fin determinado).

“Lo que decimos es que permitan que las empresas sigan operando pero que los procesos judiciales continúen en paralelo y que caiga quien tenga que caer”, agregó.

Roque Benavides señaló que más de 160 empresas quebraron porque se rompió la cadena de pagos con el DU-003, perjudicó a las empresas chicas que dependían de las grandes e impactó al sistema financiero en US$ 3,000 millones. “Cuando quiebran estas empresas no pueden pagar sus deudas”, dijo.

Odebrecht

Roque Benavides dijo que hay dos tipos de empresas, las que han declarado corrupción como Odebrecht, y las que son asociadas y contratistas con esta, como Graña y Montero y JJC, “para quienes está dirigido el decreto”.



Con respecto a Odebrecht, se mostró a favor de que siga operando y venda sus activos para que garantice la reparación al Estado, así como que participe en procesos de licitación con el Estado, aunque no necesariamente significa que tenga que ganarlos.



“Pero Odebrecht tiene activos que puede vender, con los cuales enfrentar las reparaciones que tendrá que pagar, pero con el Decreto 003 no le permitía vender de manera ágil sus activos y por lo tanto no podía enfrentar los compromisos con el Estado”, dijo Roque Benavides.

(Video: RPP Noticias).

Que el Congreso apruebe

Por otro lado, roque Benavides se mostró a favor de que si el Congreso no aprueba el nuevo DU003, el ejecutivo debe publicar uno nuevo, a fin de “no quedar en el limbo”.



“Si el Legislativo no aprueba una ley en este sentido, el Ejecutivo tiene la potestad de sacar un decreto de urgencia. Lo que no podemos es, una vez vencido el DU003, quedar en el Limbo”, dijo Roque Benavides.



“Entiendo la posición de los congresistas, pero un planteamiento que no he escuchado es uno distinto al de la ministra Claudia Cooper, a mí me parece que la ministra actúa con toda transparencia y honestidad y está haciendo un planteamiento que el Congreso tiene todo el derecho a evaluar”, comentó Roque Benavides.