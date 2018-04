Robots inteligentes quitarán empleo a humanos en Nomura en 2019

El avance de Nomura Holdings Inc. hacia la automatización está afectando las perspectivas profesionales de los graduados universitarios que quieren trabajar en el sector de activos financieros de Japón.

La firma de corretaje más grande del país proyecta contratar a 530 egresados de la facultad en 2019, la menor cantidad en cinco años, en tanto se propone utilizar la robótica y la inteligencia artificial para bajar los costos, según Kenji Yamashita, portavoz en Tokio.

En abril se incorporarán a Nomura 600 como mínimo, y muchos de ellos trabajarán en las ramas minoristas.

Nomura planea ahorrar alrededor de 60.000 millones de yenes (US$560 millones) en el transcurso de los próximos cinco años mediante la utilización de tecnología digital y de la nube y reformando el espacio de oficinas, dijo el máximo responsable Koji Nagai a los inversores en noviembre.

Esta semana, la firma financiera dijo que mejoró su producto “robo-adviser” (robot asesor) para inversores individuales, y anunció una asociación con Line Corp., una operadora de chat para dispositivos móviles, para ofrecer servicios de corretaje en línea.

Nomura también se abstendrá de aumentar los salarios básicos para los graduados el próximo año fiscal por primera vez en cinco años, informó Bloomberg en febrero. Esto contrasta con rivales como SMBC Nikko Securities Inc., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. y Mizuho Securities Co., que han anunciado aumentos de remuneración.