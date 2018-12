Riqueza de peruanos se incrementa a US$ 467,000 mlls. tras estancarse en 2017

En línea con el desempeño de la economía del país, en los últimos 18 años la riqueza acumulada por las familias peruanas se multiplicó casi por cinco, de acuerdo con estadísticas del Global Wealth Report 2018 publicado por Credit Suisse Research Institute .

Al término de la primera mitad de este año, dicha riqueza alcanzó los US$ 467,000 millones, monto que representa un incremento de US$ 29,000 millones (6.6%) respecto de mediados del 2017. Este avance configura también una recuperación tras el estancamiento que habría reportado el patrimonio total de los peruanos en el 2017, año en el cual la economía local se desaceleró y creció solamente 2.5%.

El reporte de Credit Suisse define la riqueza de los hogares como la suma del valor de sus activos financieros más el valor de sus activos reales (principalmente inmuebles) menos las deudas. En el cálculo se incluyen los fondos de pensiones privados.

Patrimonio



“La riqueza de las familias está alineada con el crecimiento económico de un país. El Perú viene creciendo de manera más o menos sostenida desde los 90 y, por tanto, se ha incrementado el patrimonio de los peruanos”, sostuvo Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB.

Considerando la población adulta, la riqueza promedio de los peruanos aumentó en los últimos 12 meses en 4.8% hasta US$ 22,508. En el año previo había disminuido 0.8%.

La riqueza por persona en Perú es mayor que el promedio de Latinoamérica (US$ 18,605), aunque es superada por Chile (US$ 62,222), Uruguay (US$ 39,194), Costa Rica (US$ 31,717), Panamá (US$ 28,887) y República Dominicana (US$ 23,937).

Entre junio del 2017 y junio del 2018, la capitalización de la bolsa limeña se incrementó 6.7%, según el estudio de Credit Suisse. Esa evolución ayudó a que el patrimonio financiero promedio de las familias se elevará en 1.8% hasta US$ 4,764.

El valor de los activos reales por familia también se incrementó en el último año, pero en mayor magnitud (6.5%) y alcanzó los US$ 19,956. La deuda promedio de los hogares saltó a US$ 2,212, al anotar un avance anual de 13.7%.

Millonarios



El número de personas con una riqueza mayor al millón de dólares en América Latina llegó a los 519,613 a mediados del 2018.

De ellos, 33,257 son peruanos, con lo cual el Perú se ubica como el quinto país con más millonarios en la región, siendo superado por Brasil, México, Chile y Colombia, aunque con más millonarios que Argentina (20,570).

En detalle, hay 28,530 familias peruanas con fortunas entre US$ 1 millón y US$ 5 millones. Les siguen unos 4,437 acaudalados, que tienen entre US$ 5 millones y US$ 50 millones.

Además, hay 290 ultrarricos, cuyos patrimonios superan los US$ 50 millones. Incluso, 18 de ellos poseen más de US$ 500 millones.

Planes de inversión



Las familias de alto patrimonio tienen planes de inversión que miran el largo plazo y cuyo objetivo es preservar sus ya elevadas fortunas, dijo Leciñana. Son conservadores e invierten en activos financieros, como acciones y bonos, tanto locales como internacionales, pero también en inmuebles, joyas u obras de arte, añadió.

Hoy, estas personas, que suelen tener una mayor cultura financiera, están preocupadas por la incertidumbre externa y el ruido político local, por lo que han optado por dolarizar sus portafolios de inversión, dijo el experto. Y aquellos más arriesgados están apostando por acciones defensivas que generen dividendos y por bonos con buena calidad crediticia y rendimientos atractivos, señaló.