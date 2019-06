Riqueza financiera de peruanos se incrementó en US$ 7,500 millones Riqueza alcanzaría los US$ 200,000 millones en el 2023. Número de millonarios subió a 4,618, y hay 30 con fortunas mayores a US$ 100 millones. El 83% de patrimonio de peruanos está invertido en el mercado local.

Acaudalados. La fortuna de los millonarios del país suma US$ 22,180 millones, el 18% de la riqueza total. (Foto: Bloomberg) Acaudalados. La fortuna de los millonarios del país suma US$ 22,180 millones, el 18% de la riqueza total. (Foto: Bloomberg)