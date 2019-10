Por quinto año consecutivo la riqueza de los peruanos mantuvo una tendencia creciente, de acuerdo con el reporte de Riqueza Global 2019 publicado por Credit Suisse. El patrimonio total de la población adulta del país (unos 21.2 millones) sumó US$ 377,00 millones a junio del 2019, estimó el banco suizo. Dicho monto representa un aumento de US$ 12,000 millones (3.3%), respecto del mismo mes del año pasado, y de US$ 92,000 millones (32.3%) comparado con fines del 2015.

Tercero

En los últimos 12 meses, el Perú es el tercer país de la región (solo detrás de Brasil y México) con mayor incremento en su riqueza. El crecimiento de la economía local, pese a haberse moderado, ha permitido que las familias peruanas sigan generando excedentes . Una tasa de ahorro más alta eventualmente se traducirá en una mayor riqueza, estimó Credit Suisse. “Todos los años en que hemos crecido, la devaluación no ha sido tan alta; entonces en dólares sí podemos pensar que la riqueza está aumentado en el país”, sostuvo Carlos Rojas, CEO de Capia SAFI. Además, refirió que otro factor a favor de una mejora en la riqueza de los peruanos son las utilidades de las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que, en general, reportaron aumentos el año pasado. Otro aspecto que ha impulsado la expansión de la riqueza en el Perú es el incremento del valor de los inmuebles. Credit Suisse calculó que el índice de precios de viviendas para el Perú subió 3.3% entre junio del 2018 y el mismo mes de este año.

En contra

Los eventos que han jugado en contra de una mayor expansión del patrimonio de los peruanos son la guerra comercial entre EE.UU. y China y el ruido político local. No solo han golpeado la actividad económica, sino también a los mercados financieros en los últimos 12 meses. Así, la capitalización del mercado bursátil peruano retrocedió 6.2% en el periodo analizado, según el reporte.

Por persona

La riqueza por persona también subió, aunque en menor medida. Al cierre de junio del 2019, a lc a n zó los US$ 17,843,anotando un incremento anual de 1.6%. Este patrimonio tiene un componente de riqueza financiera (activos financieros) que, en promedio, disminuyó hasta US$ 8,043, y un componente de riqueza no financiera (viviendas), que más bien subió a US$ 12,161.

Global

Los mercados emergentes se han vuelto cada vez más importantes para la economía mundial, lo que se refleja en su contribución a la evolución de la riqueza global de los hogares, resaltó el informe. El Perú, un país emergente, concentra el 0.1% de la riqueza global.

Número de millonarios en Chile triplica a los del Perú

Chile, el país con mejores indicadores económicos de la región, tenía 66,655 millonarios al cierre del primer semestre del año, según Credit Suisse. Así, el número de personas con riqueza superior al millón de dólares en el país sureño más que triplica al existente en Perú (21,132). Con una economía más desarrollada, el país vecino tiene una riqueza total de US$ 759,000 millones, suma que duplica a la reportada en el Perú (US$ 377,000 millones).

La riqueza per cápita en Chile asciende a US$ 57,841, más del triple que la de los peruanos (US$ 17,843). Sin embargo, en el último año la riqueza en Chile se redujo en aproximadamente US$ 3,000 millones, en contraste con el crecimiento observado por nuestro país (ver nota principal). Además, la desigualdad es levemente mayor en tierras mapochas, pues su coeficiente de Gini es de 79.8, mientras que el del Perú registra 78.8.