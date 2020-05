Pese a los impactos generados por el COVID-19 en la economía, el sector agropecuario es uno de los pocos que ha experimentado resultados positivos. En el primer trimestre del año, este sector repuntó en 2.9% en relación a similar periodo de 2019, sustentado por la mayor producción de los subsectores agrícola (3.4%) y pecuario (2.4%).

Según la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri solo el subsector agrícola tuvo un aumento de 3.4% impulsado por la mayor producción de quinua que aumentó 115% (principalmente en Ayacucho); páprika 61.7% (en Lima, Piura y Áncash); arroz cáscara 21% (mayor superficie cosechada en Piura, Arequipa y San Martín); arándano 18.6% (en Piura, Lambayeque y Ancash); papa 16.9% (en Ayacucho, Huancavelica y Cajamarca), entre otros.

Mientras que el sector pecuario subió de 2.4%. No obstante, esta buena estrella puede verse perjudicada ante los problemas y los riesgos que enfrenta el inicio de la campaña agrícola 2020, que empieza el primero de agosto .

“La campaña agrícola 2020 empieza el 1 de agosto y termina el 31 de julio del 2021. Cabe recordar que la campaña 2019 ya está prácticamente cerrada, ya que en estos momentos se están cosechando frutas y hortalizas de temporada como el arroz, la papa, el maíz y algunos vegetales. El Gobierno debe virar su preocupación hacia la campaña que empieza en agosto porque necesita ser financiada ”, explicó a Gestión.pe el exdirector de Agrobanco, Marco Vinelli.

En ese sentido, el experto indicó que el 60% de la campaña agrícola se siembra entre los meses de agosto y diciembre lo que en recursos significa cerca de S/ 8,000 millones. "Este es el monto que requieren aproximadamente los agricultores para que puedan financiar la campaña 2020”, especificó.

Ante ello dijo que los ‘recursos están’ sin embargo se necesita de que “llegue a los agricultores”. “Lo que se necesita es asegurar que los recursos financieros lleguen al campo a través de créditos de Agrobanco o del Fondo Agroperú que tiene el ministerio. Este último tiene un fondo de S/ 600 millones por lo que se requiere -con urgencia- es que ese plata fluya hacia los productores".

Para Vinelli el riesgo está en ‘no quedarse dormidos’ por parte de la administración Vizcarra para que estos créditos comiencen a otorgarse antes del inicio de la campaña (antes de agosto) a fin de que está no se vea retrasada por falta de financiamiento. “En estos momento si hay dinero, pero se requiere -por ejemplo- que los trámites para que los productores puedan acceder al crédito sean rápidos y ágiles para que en una semana se les otorgue el préstamo”.

Si ello no ocurre, advirtió que generaría el retraso del inicio de la campaña agrícola. “Hacia setiembre u octubre ya no se puede sembrar. Si se pasa el mes que debe iniciarse la siembra, se pierde el año hasta el próximo”, acotó.

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, comentó a Gestión.pe que existe un riesgo en la campaña 2020 por la afectación económica que han tenido los pequeños productores a raíz de la pandemia. “Un 30% de pequeños productores han tenido problemas para comercializar sus productos agrícolas y ganaderos lo que está generando una quiebra de estas unidades familiares”, señaló.

Dijo que esto se puede apreciar en los productores de papa, leche y queso. “Este ganadero que no puede colocar su producto ya que le están pagando entre S/ 7 a S/ 8 el kilo de queso no tiene forma recuperar su economía para seguir con la campaña de producción y en el caso de la papa es igual. Hay más de 1′200,000 pequeños productores en el Perú en la agricultura de subsistencia que no ha sido recogida en ninguna política pública, ni en ninguna medida tomada por el Gobierno es estos días de cuarentena”, aseveró.

Anotó que Agrobanco no llega a los pequeños productores, mientras que el Fondo Agroperú coloca S/ 440 millones para financiamiento directo a los pequeños agricultores.

“No obstante, ahora hemos visto como ha pervertido este fondo el viceministerio de Agricultura y Riesgo, ya que está direccionando S/ 225 millones a campañas de agricultura (siembra y cosecha) y ha dejado de lado a la ganadería y tampoco contempla a los pequeños productores que tienen problemas crediticios motivo de esta pandemia al quedarse endeudados. Están generando exclusión por desconocimiento”, manifestó.

También dijo que -hasta el momento- no hay una iniciativa similar al Reactiva Perú para el sector agrícola. “El Fondo Agroperú se esta destinando únicamente para siembre y cosecha, pero no se entiende que hay producciones que son estacionales o perennes como es el caso del café que no necesita de una campaña, al igual que el algodón o la fibra de camélido sudamericano. Esta medida no respeta el plan nacional ganadero que se lanzó el 2017. Es absurdo que se excluya a la actividad pecuaria. Somos más de 3 millones de personas que se dedican a esta actividad”, dijo.

-Insumos-

Además del financiamiento, otro elemento vital para la campaña 2020 es que se permita -en opinión de Vinelli- la venta de insumos agropecuarios como semillas y fertilizantes.

“Si bien, si se incorpora en esta primera etapa de reactivación económica la venta de productos de insumos agropecuarios, sin embargo considero que se debe ser un poco más agresivos y permitir que las empresas proveedoras de fertilizantes y agroquímicos estén plenamente abiertas y de esa manera los productores tengan acceso”, expresó.

En su opinión se podría replicar los mercados itinerantes para acercar -durante la cuarentena- a los productores con insumos agropecuarios. “El Minagri podría organizar ferias itinerantes de venta de insumos por valles para llevar a las empresas que cumplan con los protocolos a vender todos los elementos que se necesitan en el cultivo”, puntualizó.

