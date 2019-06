En riesgo US$ 148 millones en exportaciones de mango peruano por restricciones de la UE

De acuerdo con las proyecciones para este año, las exportaciones de mango peruano a la Unión Europea (UE) ascenderían a US$ 148’000,000; sin embargo, estos envíos se encuentran en riesgo debido a las nuevas restricciones fitosanitarias impuestas por el bloque, que entrarán en vigencia en setiembre, indicó Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam-CCL).

Para este año se esperan exportaciones totales de mango por US$ 244 millones. Como mercado de destino, la UE concentra un 60% de las exportaciones de mango peruano.

Los envíos de esta fruta a dicho mercado sumaron US$ 166 millones en el 2018, US$ 122 millones en el 2017 y US$ 123 millones en el 2016.

Al margen de las restricciones recién impuestas, señala Posada, se preveía una leve reducción de 11% en los envíos a países europeos en el 2019, debido a que los exportadores peruanos este año han diversificado más sus mercados de destino.

“Lo que habría que ver es cuánto estaría en riesgo. Se proyecta en este caso que, si no hubiese algún tipo de restricción, se exportarían más o menos unos US$ 148 millones a la Unión Europea este año. Aun si no nos paran ningún embarque, creo que vamos tener una pequeña disminución en las exportaciones de mango ”, apuntó el ex viceministro de Comercio Exterior.

La mosca de la fruta

La Mosca de la Fruta es una de las plagas que ocasiona más grandes en este tipo cultivos, puesto que ataca más de 200 tipos de frutas. En el Perú se ha detectado la presencia de la Mosca del Mediterráneo de la Fruta (Ceratitis capitata) y especies del género Anastrepha. No afecta directamente a los seres humanos, solo a los cultivos.

Según las nuevas restricciones impuestas por la UE al Perú y otros países, para recibir la exportación de mangos se debe cumplir uno de estos los cuatro requisitos establecidos: que el mango provenga de un país que esté libre de la mosca de la fruta, condición que no cumple el Perú; o que el envío se efectúe desde zonas declaradas libres de la mosca de la fruta, que no existen en el país.

La tercera posibilidad es que la fruta provenga de una finca o hacienda que durante los últimos tres meses no haya tenido rastros de la mosca de la fruta; y, finalmente, que la empresa exportadora aplique un tratamiento hidrotérmico, que consiste en calentar y enfriar el mango rápidamente para eliminar las larvas de la mosca de la fruta. El cumplimiento de cualquiera de estas dos condiciones deberá ser acreditado por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

“Creo que podríamos cumplir el requisito de que las granjas o parcelas estén libres de la mosca de la fruta. Si el Senasa ha acreditado que la empresa exportadora tiene parcelas que durante los últimos tres meses no han registrado presencia de la mosca de la fruta, no tendrá restricciones para entrar a la Unión Europea. ¿Qué podría pasar? que algunas no estén cumpliendo este requisito o que en su momento no lo cumplan”, advirtió.

Se debe tener en cuenta que las restricciones impuestas por el bloque europeo aun deberán aplicarse desde setiembre, y que la actual campaña de mango ya está por terminar. La próxima campaña empezará entre noviembre y diciembre, por lo que las empresas que deseen acreditar que sus parcelas han estado libres de esta plaga durante los tres meses previos a la fecha de exportación, deberán cumplir los requisitos fitosanitarios entre agosto y octubre.

Por otro lado, Posada señala que si bien los exportadores deben cumplir estos requisitos de salubridad, a la par el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) deberían exigir a sus pares de la UE, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), explicar cuáles son las razones que los llevan a imponer estas restricciones al Perú tras 30 años de exportación de mangos hacia su mercado, puesto que esta plaga no logra sobrevivir al frío clima europeo.

“El tratado de libre comercio con la UE exige que toda restricción sanitaria esté debidamente justificada”, acotó.

Con respecto a la medida asumida por la UE, el portal español Agroinformación informó que gremios agrarios europeos habían exigido que se implementen mayores controles para impedir el ingreso de la plaga a sus mercados. Según indica, en el 2017 se registraron 178 detecciones de organismos nocivos en el mango exportado hacia dicho mercado.