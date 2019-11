La protesta en Chile provocó que un sector de empresarios hiciera una suerte de mea culpa sobre la relación que mantiene con la sociedad. Tanto Comex como Capeco dieron un paso más allá y advirtieron de un escenario similar en el Perú.

Para Ricardo Márquez, presidente de la SNI, acá vivimos otro panorama.

¿Por qué lo dice?

Porque estamos ante un Gobierno que se identifica más con el interior del país que con la capital.

¿A qué se refiere?

Por primera vez veo trabajar a un Gobierno más en regiones que en la capital. Y eso es algo positivo, porque al final de cuentas de lo que se trata aquí no solo es la diferencia de salarios, sino cómo percibe el pueblo a su líder.

Quizás en el corto plazo no ocurra lo de Chile en el Perú, ¿pero en el largo plazo?

La apuesta que le hago a mis amigos empresarios es que si en los próximos años no hay ninguno de estos eventos (protestas) o el hecho de salir 100,000 a marchar o quejarse, el Perú se va a quedar como uno de los pocos países en donde la gente va a venir a invertir, y esa oportunidad no la hemos tenido nunca.

¿Dialoga con empresarios del exterior sobre esta compleja coyuntura que vive la región?

Recibo a empresarios de países vecinos y me preguntan que pienso yo, porque ellos ven que en otros países hay todavía más problemas que aquí. Es que nosotros no nos damos cuenta de que se ha cambiado algo en positivo cuando se han puesto estos nuevos protocolos judiciales y políticos. Para los empresarios, pequeños y grandes, lo más importante es el sistema judicial, lo primero.

0 sea, ¿para ustedes es más importante el sistema judicial que el político?

Claro, aquí viene un extranjero a invertir US$ 1,000 millones y lo primero que se fija es que haya un sistema judicial seguro, predictible.

¿Para usted el sistema judicial peruano es seguro?

Después de lo que ha pasado y lo que hemos visto definitivamente no, pero se han dado las bases para que nos encaminemos en tener un Poder Judicial predictible para las inversiones. Estamos encaminados a eso.

¿Qué papel deben jugar los empresarios frente a los cuestionamientos que hay contra el modelo en diversos países?

Hay ciertos temas que como empresarios tenemos que encarar. Y no podemos taparnos los ojos y decir que el sistema es perfecto; especialmente si el mundo entero te dice que hay problemas. Algo no está andando bien, y cuál es el primer error, es que no hay competencia en ciertos sectores vitales para el crecimiento de nuevas empresas. Tenemos que analizar eso.

¿Qué plantea la SNI?

Si bien es cierto se ha mejorado enormemente, ya no es el Perú de hace 20 años, pero no ha sido suficiente. Nosotros deberíamos ya tener un sistema de factoring desarrollado, y me pregunto por qué no lo tenemos aún. En Chile hay más de 200 empresas que dan factoring y nosotros no tenemos ni 10. Necesitamos más competencia en el sector financiero, más factoring. Eso es lo mejor que hay para reactivar la economía.

¿Qué se debe cambiar del modelo económico actual?

Hay cuestiones que debemos discutir. Por ejemplo, yo me voy a Pucallpa, al centro comercial, y todo lo que es muebles es chino. Los colegios también tienen carpetas chinas. No tengo nada contra los chinos, pero lo que nosotros decimos es que hay que darle prioridad a lo nacional al momento de comprar. Y me encuentro que en el TLC con China, ellos no te aceptan que le vendas al Estado. Es una cuestión de locos, no sé quién firmó eso, cometió un error.

¿Cuál es la salida?

Lo que proponemos es que lo que fabriquemos nosotros, siquiera por el Estado, tiene que quedarse en el Perú. El otro día unos dirigentes de pesca me dijeron que en Qali Warma las conservas son de Indonesia, los quedo mirando y le digo que no puede ser. El error ha sido que cada país ha tenido su propia interpretación del libre mercado, como le conviene.

¿Incluido el Perú?

Lo hemos interpretado de una manera ortodoxa, pues. ¿Cuál debe ser el concepto de libre mercado y de firmar un tratado? Que tú gente tenga trabajo, ese es el objetivo, y eso es lo que tenemos que hacer.

¿Para usted un empresario también tiene que ser político, o no necesariamente?

Con el tiempo los empresarios nos hemos visto en la necesidad de actuar más políticamente porque es evidente que los resultados están ahí. Hay personas que entran a la política y la verdad no están preparadas, ni siquiera para estar en el centro. Es un problema.

Cuando se quiso estatizar la banca fue comprensible que el empresariado intervenga en política, ¿pero hoy en día siguen con ese ánimo?

Más todavía, y te lo digo sin ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque las personas que entran no entienden lo que es hacer empresa.

El 30 de setiembre pasado la Confiep emitió un comunicado en donde rechazó la disolución del Congreso. ¿La SNI comparte esta postura?

Nosotros también publicamos el nuestro, en donde señalamos que se había roto el orden constitucional. Pero también dijimos que el presidente se debería quedar dos años. Hicimos un comité de crisis porque en esos meses el Perú pasó por diferentes decisiones.

¿Y en esas decisiones que evaluación hace de otras instituciones?

Lo más importante es que tenemos un TC que se está haciendo respetar, yo lo veo así, y hay que respetar al TC. También tenemos una Defensoría del Pueblo que se hace respetar, un JNE que se hace respetar. Y en la medida en que eso se haga respetar y se respeten las decisiones, seremos líderes aquí y en Latinoamérica.

Entonces, ¿cómo explicaría que la SNI se va a reunir con un gobernante que propició la ruptura del orden constitucional en el país, tal como lo señalaron en su comunicado? ¿No cree que hay una incoherencia ahí?

No hay ninguna incoherencia, porque el hecho de que yo trabaje contigo no quiere decir que yo te respalde en todo. Tú tendrás algunas cosas con la cual estoy de acuerdo contigo, y otras cosas en las que no.

Mucho se compara la disolución del Congreso de setiembre pasado con la que realizó Alberto Fujimori en el 92, que usted la vivió de cerca. ¿Encuentra un símil entre esas dos situaciones?

Veo un TC funcionando, una Defensoría funcionando, un JNE funcionando, eso no pasaba en ese tiempo. Esas son las diferencias, si tú agarras el tiempo de ahora y lo colocas en el tiempo del 92 no ocurría eso. Ahí está la diferencia.

¿Cuándo la SNI se reunirá con Vizcarra y qué le plantearán?

Nosotros ya nos hemos reunido con Vizcarra hace unos 15 días y le planteamos las cosas que creemos se deben hacer para reactivar la economía ya. El plan de competitividad y productividad es correcto, todos los gremios lo apoyan, pero es a mediano plazo, el plan de infraestructura ya están funcionando, pero hay otros que son a mediano plazo, y lo que se necesitan son cosas que vayan a corto plazo.

¿Qué evaluación tiene de este Gabinete? ¿Cree que están todos los que deben estar?

A mí me gusta mucho el ministro de Energía y Minas, es una persona que sabe, lo he visto y analizado, y la verdad es que me gusta mucho, y evidentemente también están los ministros de Comercio Exterior, Producción, así como la de Economía. Lo que esperamos es que el tema productivo debe empezar a dar resultados más pronto de lo que parece.

¿Qué ministro considera usted que debería tener más protagonismo y no lo está teniendo?

Hay dos ministros que deberían salir más, los ministros del Interior y Economía, porque esos sectores involucran todo lo que es inversión y seguridad. Y también el ministro de Comercio Exterior y Turismo.

¿Qué evaluación tiene de la ministra de Economía?

Es una persona netamente técnica, tiene el apoyo del presidente y el tema es que todavía es joven. Muchas veces se aprende algo metiendo la pata, y después tirando para atrás. Lo que he visto en este Gabinete es que son bien compenetrados, quizás eso la ayudará.

¿Su juventud es un factor que la perjudica?

No, yo prefiero jóvenes, porque no tienen miedo a tomar decisiones. En la SNI he puesto a jóvenes. Ella va a funcionar, de todas maneras.

Respecto al presidente Vizcarra, ¿lo aprueba o desaprueba?, El Perú nunca ha sido gobernado por una visión del interior, siempre digo que este es un Gobierno con una visión distinta, es un Gobierno que ve al país desde adentro, esa es la diferencia con los presidentes que han vivido en Lima. Eso puede ser una cosa que no es buena, pero a mi criterio será satisfactorio, porque el interior del país está bien atrasado.

¿Cree que Vizcarra será recordado en la historia?

He vuelto después de 18 años, y créeme que debemos empujar más las regiones. La brecha está ahí, y tenemos que encararla. La visión de una persona como Vizcarra, de ver el país desde adentro, es importante en estos momentos. Él no tiene partido, pero siento que los gobernadores lo entienden más a él que a cualquier otro presidente del pasado.