¿Cómo ven los empresarios de la industria la coyuntura actual?

Vemos que la situación actual, con el país dividido, se debe a que la mejora que hemos tenido en nuestra economía en el campo macroeconómico en las últimas décadas no se ha traducido en el bienestar de toda la población. Si creemos que solo el crecimiento económico es sinónimo de bienestar, es un error. Han faltado otros elementos que lleven bienestar a toda la población. Ha habido desarrollo en la costa, pero no en la sierra ni en la selva.

¿Qué se debe hacer frente a esa situación, desde el punto de vista de los industriales?

Lo que hizo hace 70 años Alemania Federal con su ministro de Economía Ludwig que propuso un desarrollo con justicia social. Dijo que tiene que haber libertad económica, solidaridad y subsidiariedad. Los empresarios trabajaron bajo ese concepto, pero también entendieron que para que funcione el mercado no tiene que haber concertación o posición de dominio, menos contrabando. Eso funcionó en Alemania con alternancia de gobiernos de centro derecha y de centro izquierda.

¿Está diciendo que eso debería hacer el Perú?

Nosotros tenemos que aspirar a eso, a una economía libre con justicia social, pero tampoco podemos dejar que la economía se maneje sola. El próximo Gobierno tiene que aceptar que la población está dividida por la mitad; un 50% creemos que tiene que haber una economía social de mercado y que la tenemos que hacer funcionar bien.

¿Qué piensa la otra mitad de la población peruana?

Creo que ha sido encandilada por un concepto que no está totalmente definido porque, aun cuando hay gente que cree que el Estado pueda darles todo, sabemos que no es así: el 80% del empleo lo genera el sector privado.

¿Qué harán los empresarios industriales tras la proclamación del nuevo presidente del Perú?

Diría que, antes de eso, creemos que primero se tiene que respetar el veredicto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tras verificar hasta el último voto. Luego de que se proclame al nuevo presidente, veremos cómo trabajamos.

Escenarios

¿Qué harán los empresarios hasta fin de año?

Lo que esperamos es que el Gobierno que ingrese acepte una realidad, que el país está dividido y, por lo tanto, no puede haber imposición de políticas estatistas que ya se usaron en los años setenta y ochenta, y lo que lograron es maltratar al país.

No podemos volver a políticas de autarquía, a estatizar, que el Estado dé todos los servicios porque esas políticas ya se hicieron en el país y no funcionaron. Si se impone esa política la gente no va a invertir, y lo único que va a pasar es lo que ya se está viendo, que el dólar suba y el primer afectado es la población vulnerable.

¿Qué harán en concreto los industriales si se confirma un escenario con políticas estatistas con el nuevo Gobierno?

La actitud será lógica, sabemos que eso no va a funcionar, que va a perjudicar a la población. Entonces, los industriales no podemos apoyar una política estatista del nuevo Gobierno.

¿Eso qué significa no invertir o irse del país?

No, no creo que nos vayamos a ir del país, pero no va a haber las inversiones suficientes como para que la gente tenga empleo.

Bajo el otro escenario (promercado), ¿cuál sería la actitud de los industriales?

Creemos que un Gobierno como ese tiene que reconocer que la mitad de la población piensa y siente que no está de acuerdo con los resultados de esta economía para ellos. Y tendría que poner gente en su gabinete con la cual esa parte de la población se vea identificada.

¿Se tendría que realizar políticas más inclusivas?

Por supuesto, políticas de inclusión social y desarrollo productivo. Tiene que dar las condiciones necesarias para que el sector privado desarrolle, por ejemplo, parques industriales en la sierra, en la selva.

Tiene que ser realista, ver que el Estado tiene que impulsar la inversión privada en esas zonas. También puede hacer asociaciones público-privadas (APP) en actividades como acuicultura y lana de alpaca, rubros que ya la Sociedad Nacional de Industrias está dispuesta a desarrollar.

Comentarios

¿Han tranquilizado a los empresarios las declaraciones de integrantes del equipo técnico de Perú Libre, sobre que en un eventual Gobierno no se confiscarán ahorros ni se harán estatizaciones?

Nosotros hemos escuchado al mismo candidato Pedro Castillo decir eso, pero todo depende de que él esté empoderado, y también de qué ministros nombre. Lo importante serán las acciones que se desplieguen una vez que ingrese un nuevo Gobierno, porque de eso depende la confianza.

¿Quiere decir que esperarán a que nombre a su Gabinete?

Eso es lógico.

- Preocupa que algunas empresas estén parando -

Ricardo Márquez, presidente de la SNI, expresó su preocupación por el impacto que tiene la incertidumbre que está causando en el sector industrial el proceso electoral.

“Estoy muy preocupado, me han comenzado a llamar empresarios porque algunas empresas están bajando su producción, están parando y tienen que despedir gente. Me llaman de sectores diversos, incluso de medianas empresas, que dicen que el negocio ha bajado. Pienso que esta incertidumbre está perjudicando al país enormemente”, precisó. Respecto al futuro de la economía, puntualizó que toda proyección se basa en hechos, “y el hecho hoy es que el resultado de la elección indica que el país está dividido en 50% y 50%”, por lo que hay que esperar.