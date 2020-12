El nuevo gabinete ministerial se presenta (hoy) ante el Congreso para el voto de confianza. ¿Qué esperan los industriales en el tema de la reactivación económica?

Nosotros hemos empezado a coordinar con algunos ministros para informales sobre la situación y veníamos haciendo con el gobierno anterior (Vizcarra) a fin de adoptar medidas de corto plazo. Ya nos reunimos con el ministro de la Producción (José Chicoma) para explicarle las medidas en las que ya había consenso.

¿Por ejemplo cuáles?

Por ejemplo, sobre las compras del Estado de las mype. Se puso un objetivo de hacer compras de S/ 1,000 millones por mes (y este es un trabajo que se viene haciendo hace un año) y ha comenzado a funcionar; consideramos que no se puede parar.

También está factoring, se ha dado la ley, pero falta su reglamento, el cual tiene que salir este mes porque así estaba programado, pero como ahora es otro gobierno, tenemos que coordinar para que se apruebe. Eso depende del MEF.

¿Qué impacto tendría esta medida?

Es vital porque usualmente en el Perú el factoring se hace entre el pequeño y mediano, y el gran proveedor, pero hay un mecanismo mediante el cual a los 8 días uno puede tener sus facturas y vender a las empresas que hacen factoring y tener liquidez, que es lo más importante hoy en día; esta medida beneficiaría a millones de mype.

¿Qué otras medidas están pendientes de ejecutarse?

Falta el reglamento para las modificaciones a la ley de devolución del IGV a la compra de bienes de capital, en favor de las mype y no sólo para las grandes compras de bienes de capital; está en el MEF. También le hemos pedido al ministro Chicoma que emitan el reglamento sobre los cambios a la ley de depreciación acelerada. Hoy te permiten depreciar en 5 o 10 años, cuando una máquina de última generación, por ejemplo, en un año ya es una tecnología obsoleta. Entonces, en todo lo que corresponde al sector industrial, la depreciación debe ser más acelerada. En Chile y en EE.UU lo hace en 2 meses.

¿Cómo está el tema del financiamiento para las empresas industriales?

Bueno, se han ejecutado los programas Reactiva I y II, y ha quedado algo de Reactiva II, pero eso es así porque las empresas más golpeadas por la pandemia y que más han cerrado son las mype, porque no hay demanda. Y hay entidades financieras que han reducido o cerrado sus departamentos de Mype, y por eso una parte de los fondos de Reactiva II no se han podido colocar.

Queremos trabajar un esquema que dé créditos pequeños a través del celular al sector de autoempleo (que son millones de personas), para ser pagados en unos días. Eso ya se hace en África. Este programa se puede hacer sea con las entidades financieras privadas o con el Banco de la Nación, si para la banca privada ya no resultan rentables las colocaciones a las mype. Esto le hemos dicho al ministro Chicoma.

¿Y qué les ha respondido, qué va a hacer el nuevo gobierno con estas propuestas de los industriales?

Tengo entendido que lo va a evaluar, nos han pedido más detalles y estamos trabajando en eso, porque varias medidas y reglamento los tiene que aprobar el MEF.

Además, ya hemos coordinado con Promperu para pedirles que promuevan más las inversiones y en las próximas semanas van a hacerlo para inversiones productivas, no necesariamente en carreteras, infraestructura o minería, sino en actividades intensivas en manos de obra, lo cual no se ha hecho desde hace más de 10 años. Esto lo transmitiré a la ministra Cornejo, así como también que es necesario tener zonas francas en el país para captar inversiones e industrias que no hay en el país, para evitar, además, que industrias peruanas se vayan a Colombia.

Pero ya tenemos Zofratacna…

Sí, pero no funciona pues. Y las zonas francas tienen que estar en Lima porque acá tenemos 15 parques industriales que son una maravilla y están vacíos. Colombia tiene más de 30 zonas francas, y nosotros nada porque ninguna funciona.

Algunas medidas que piden la industria no son proteccionistas. ¿Qué nos dice al respecto?

No, no lo son. Por ejemplo, en el tema de las salvaguardias a las importaciones textiles, la medida se tomó después de un estudio técnico de aduanas y con información de Gamarra a través de la SNI, el cual comprobó que sí había una sobre importación de textiles. Además, la decisión la tomó Indecopi que es una entidad autónoma.

Pero el Indecopi recién ha iniciado la investigación…

Lo que ya ha dicho el Indecopi es que hay indicios de que se está perjudicando a la industria nacional y el que tiene que decidir si se aplica una medida temporal de salvaguardias por 200 días es el ministro de la Producción, la ministra de Comercio Exterior y el MEF; Aplicar salvaguardias a la importación de textiles no es una medida proteccionista, es acorde a las normas de la OMC. No estamos pidiendo una medida generalizada. Hay que considerar que hay 115 mil productores que dan empleo a más de 1 millón de puestos de trabajo, entre la industria de textiles y confecciones, y la de calzado. Si eso no se ve como un problema, en qué país estamos. Nosotros no pedimos salvaguardas para otros sectores, solo para estos.

¿Y qué viene ahora, después de las coordinaciones que está haciendo la SNI con los nuevos ministros?

Después de reunirme con la ministra Cornejo, le pediremos cita al MEF para exponerle estos temas. Luego iremos sentando las bases para lo que nosotros proponemos: la agenda sectorial, que es lo que ha funcionado en el Perú, pero hasta ahora sólo para minería y agroindustria. Y la idea es que ahora que hemos concluido un trabajo de cuatro meses con los sectores de minería, construcción, pesca para consumo de consumo humano, turismo, industria de alimentos vinculada a la economía agraria familiar, la industria digital.

¿Y qué esperan del nuevo gobierno?

Esperamos que empiece a hacer una política pro-exportadora, y eso no se puede hacer sin manejar el tipo de cambio. Apuntamos hacia una política sectorial, no solo para reactivar la economía sino para el crecimiento sostenido y para la exportación.