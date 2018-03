Ricardo Briceño: “Jorge Barata cae en una serie de imprecisiones”

El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, dijo que ha demostrado con “documentos fehacientes” que el aporte de Odebrecht de US$ 200,000 a la Confiep fue limpio. Es decir, no salió de la famosa “Caja 2” u oficina de Operaciones Estructuradas, como se le conoce.

“[ Jorge Barata ] dice que se entregó un dinero que se entregó un dinero que no sabe si es limpio o sucio nosotros hemos probado fehacientemente con documentos probatorios, que el dinero fue limpio”, dijo Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep en entrevista con RPP Noticias.

Según informó IDL-Reporteros, Barata declaró a los fiscales peruanos que Odebrecht entregó US$ 200,000 a Ricardo Briceño, quien fue presidente de Confiep en el periodo 2009-2011, para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Tras conocerse esta declaración, el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, intervino las oficinas de la Confiep en San Isidro el pasado 1 de marzo.

Además, agregó que Jorge Barata ha caído en una serie de imprecisiones en sus declaraciones a los fiscales peruanos.

“El señor Barata pese a decir que en el caso de Keiko Fujimori se agregaron US$ 500,000, agrega otros US$ 200,000. Dice que esos US$ 200 fueron entregados a la Confiep para una campaña de Keiko. Luego entra en una serie de imprecisiones, porque dice que llamó al presidente de Confiep, que era yo, que no era presidente”, dijo Briceño.



Añadió que la reunión con Barata no fue en las oficinas de la Confiep, sino en el edificio de la Mina Buenaventura, el 19 de abril del año 2011.



Además, que se pidió dinero a él y muchos otros empresarios, pero cada uno tomó la decisión que requería. “Es decir, él no habló conmigo, no hizo nada conmigo directamente”, comentó.



“Segundo, él dice que cree que ese dinero se usó para la campaña de Keiko Fujimori. Ese dinero es tal como está en la invitación a un programa de promoción de la inversión privada”, agregó.



Además, afirmó que la fiscalía y el juez han dado más “valor y peso” a la declaración de Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, que la suya.



“La conclusión a la que llego es que estoy en esta situación porque tanto el fiscal como el juez le dan más valor y peso a las declaraciones de Jorge Barata que a las declaraciones y pruebas fehacientes que yo he presentado”, dijo.



La madrugada de este domingo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional acogió el pedido del fiscal para impedir la salida del país del empresario Ricardo Briceño, así como los exdirigentes de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, por 18 meses.