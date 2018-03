Ricardo Briceño explica cómo se recibió el dinero Odebrecht y en qué se usó

La semana pasada se reveló las declaraciones de Jorge Barata a la Fiscalía, quien indicó, entre otras afirmaciones, que Odebrecht entregó al empresario Ricardo Briceño para supuestamente financiar la campaña de Keiko Fujimori en el 2011.

Al respecto, el empresario y ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, aclara sobre cómo se recibió el dinero, las circunstancias y la finalidad de ese dinero.

“En el año 2009 convoqué a los empresarios, en una campaña que se llamó en Defensa de la Economía de Mercado, no es una campaña publicitaria, sino de un trabajo en provincias donde la Confiep no estaba presente, por ejemplo, para fortalecer las cámaras de comercio”, expresó.

Detalló que durante toda esta primera campaña en el que se gastó US$ 4 millones, se recibió dinero de las empresas, pero no de Odebrecht.

Refiere que el mayor temor que tenían era por Antauro Humala y por el papá de Ollanta Humala, quienes por esas fechas empezaban a tomar mayor protagonismo.

“Todo el dinero está debidamente registrado y ha sido bancarizado, además se tiene la auditoría”, expresó.

Segunda campaña

Ricardo Briceño comentó que dejó el cargo el 12 de marzo del 2011 y quien le tomó la posta fue Humberto Speziani, y es en el nuevo mandato en el que se inició una nueva campaña en Pro de la Inversión Privada II.

Sin embargo, precisa que los poderes no habían sido transferidos, es por ello que, ante los registros públicos aún figuraba como presidente y tenía que firmar la recepción de las donaciones.

Es en esta segunda campaña en el que Odebrecht realiza el 20 de abril su aporte de US$ 200 mil en favor de la Confiep, detallando que la transferencia se realizó a través del BCP.

“No fue la única empresa que hizo el aporte, sino otras empresas más”, puntualizó.

“Creo que tiene que quedar claro que no tiene nada que ver con los aportes negros para las campañas políticas, el dinero está registrado, auditado y bancarizado. Fue un pago legal”, expresó.

No para Keiko

Ricardo Briceño remarca que el dinero no fue para Keiko, sino para la posición de los empresarios frente a un modelo de mercado. “Keiko no era mi opción de candidata”, sostuvo.

Asimismo, sostuvo que ante un eventual movimiento chavista en el Perú la Confiep se volvería a pronunciar en defensa del modelo que consideran es la mejor opción.