El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cumple 200 años. Nació junto con la independencia peruana. Ante ello, el presidente de la República, Francisco Sagasti, junto con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, se reunieron con 11 exministros de este sector, analizaron los retos de la economía y del MEF en los próximos años.

Waldo Mendoza afirmó que uno de los retos principales del MEF es no subestimar el crecimiento de la economía, pues una es una condición necesaria para incrementar la recaudación, generar inversión y producir empleo.

Además, destacó que es clave mantener la responsabilidad fiscal, con una deuda pública baja y una reducción del déficit fiscal que se elevó con la pandemia.

“Mi sensación es que va a ser muy difícil en los próximos años mantener la estabilidad social y política sin un avance más rápido del Estado; el gasto público y los ingresos tributarios tienen que elevarse”, subrayó.

A continuación un resumen de la cita con el presidente del BCR y exministros de Economía.

Julio Velarde: “Conversaré con Castillo cuando sea proclamado”

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, no descartó aceptar la invitación de Pedro Castillo de quedarse a la cabeza de la institución monetaria. “Cuando me ha invitado el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que voy a conversar más largo con él una vez que lo proclamen. Le he agradecido profundamente que haya pensado en mí”, dijo.

Julio Velarde

Velarde destacó que luego de la pandemia la recuperación de la economía ha sido “impresionante” y que incluso en el primer trimestre de este año se está creciendo más que países de Europa si es que se compara con niveles previos a la pandemia.

Mencionó que uno de los retos es que se generen más empleos en el país, pues si eso sucede se asegurarán mejores ingresos para los trabajadores peruanos.

Francisco Sagasti, presidente de la República: “Está pendiente una reforma integral del Estado”

En todo lo que es reforma del Estado tenemos una agenda muy larga de hace mucho tiempo.

En general tenemos una serie de deficiencias en las instituciones que brindan servicio a nuestra ciudadanía. Nuestro ansiado proceso de descentralización tuvo una serie de tropiezos y lo que hicimos fue crear un sistema que todavía está muy desarticulado.

Tenemos una agenda pendiente de asuntos institucionales que vayan mucho más allá de la regulación.

Lo que me deja un poco disconforme es que cuando veo este enorme potencial de lo que podríamos hacer, más allá de los logros macroeconómicos, lo que no hemos hecho es aprovechar lo que tenemos como país.

Claudia Cooper: “En el largo plazo necesitamos estabilidad política y social”

Necesitamos mantener el crecimiento económico con estabilidad. No hay mayor recaudación sin crecimiento. Eso solo se da si tenemos estabilidad. El crecimiento tiene que venir con generación de empleo.

En el largo plazo necesitamos estabilidad política y social, sin eso es difícil la estabilidad fiscal.

Claudia Cooper. (Foto: GEC)

En el tema patrimonial, el Estado, las personas y las empresas han echado mano de sus ahorros por la pandemia. Tenemos que recomponerlo si quisiéramos ser viables.

El empleo está a dos tercios de lo que estaba antes de la pandemia. Eso es preocupante. No hay forma de crear empleo sin inversión privada. Para eso necesitamos estabilidad política y jurídica, y ese es el reto del próximo Gobierno.

David Tuesta: “Se necesita el compromiso de promover la inversión privada”

Si bien hay anuncios de los voceros de un posible nuevo Gobierno, se necesita el compromiso de que van a promover la inversión privada.

David Tuesta

También está por verse cómo será la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Lo de la Asamblea Constituyente es un tema, que si se lleva a cabo puede restringir la inversión a largo plazo.

Hay que ver cómo se reconstruye el ahorro de las personas en las AFP que han sido afectadas con los retiros promovidos por el Congreso actual y cómo se reforma el sistema de pensiones.

Alonso Segura: “Tiene que haber políticas públicas que cierren brechas”

Luego de la crisis por la pandemia, necesitamos recomponer nuestras fortalezas macroeconómicas, pero hay que ver mucho más la micro, con políticas públicas que cierren brechas. Las demandas son más grandes que los recursos.

Alonso Segura

Se requiere un gasto público que esté más orientado a incrementar la productividad. Tener un Perú más productivo debe ser un objetivo prioritario. Si tenemos un país con tanto diferencial de productividad va a ser muy difícil enfrentar lo que viene.

El Estado debe entrar solo en las áreas donde no llega el mercado. Es una tarea conjunta. Si seguimos con un Estado y sector privado tan distanciados, no vamos a poder.

María Alba: Falta una apuesta por regular más el abuso de posición de dominio

Los mercados concentrados como el farmacéutico y el de oxígeno generaban problemas durante la pandemia. Con eso entendí que necesitamos un Indecopi tan fuerte como el BCR. Nos falta una apuesta más fuerte por regular el abuso de posición de dominio.

También hay un tema de la procuraduría hacendaria, que se debe seguir, pues hay muchos temas de creación de gasto que se deben defender.

Fue difícil ser ministra de un Gobierno sin bancada. Se requiere tener una agenda común desde el día uno con el Congreso de la República.

Si nos obsesionamos más en dar buenos servicios al ciudadano la situación puede cambiar. El problema es que el ciudadano nunca está en el centro de todo.

Alfredo Thorne: Las pymes son motores que aún no están encendidos

La pequeña y mediana empresa (pymes) son motores que aún no se han encendido. Se requiere de una reforma de protección social para impulsarlas.

Alfredo Thorne. (Foto. GEC)

Además, necesitamos un sistema tributario simple y progresivo.

El Ministerio de Trabajo esta más concentrado en generar regímenes laborales que en buscar q los trabajadores se hagan más ricos teniendo mejores ingresos. La movilidad laboral es importante.

Las reformas de segunda generación dependen de un consenso mucho mayor que las de primera, que incluso aún se pueden hacer. Las reformas aún pendsientes son las de salud, de educación, etc. Por eso la reforma política también es importante.

Luis Miguel Castilla: Si tuviéramos un MEF regalón estaría haciendo mal su trabajo

En las últimas semanas se escuchó al señor Castillo hablar de descentralizar el MEF, pero no sé a que se refiere exactamente.

Luis Miguel Castilla

Si tuviéramos un MEF regalón estaría haciendo mal su trabajo. Es parte de la labor del ministerio el ver cómo debe hacerse el mejor gasto.

Cuando uno habla de por qué los malos resultados, hay un conjunto de temas. Hay una responsabilidad de todos y creo que el MEF debe acercarse más a la gente, para ver cómo dar un servicio de calidad. El Perú ha destacado en su presupuesto por resultados.

Carlos Oliva: Debe cuidarse la institucionalidad del MEF

Un consejo para el próximo ministro de Economía y Finanzas, es que se apoye en la institucionalidad, que no la destruya. El MEF ha hecho bien las cosas porque es una institución.

Carlos Oliva

Hay que buscar el mejor combo entre gasto corriente y gasto de capital. En el caso de los colegios, hay que tener buena infraestructura y buenos profesores para dar el mejor servicio. Es algo parecido en el sector salud.

Hay compartimientos estancos en el Estado y debe comenzar una integración. Cada ministerio busca su propio sistema y los que tienen no conversan entre sí y lo vimos al momento de repartir el bono. No se sabía si usar un padrón del Midis o de otra entidad.

Fernando Zavala: Hay que dar un rol más fuerte a lo que puede hacer el sector privado

En el Perú se hizo un esfuerzo de articular con el sector privado el Plan Nacional de Infraestructura. Lo que está faltando es la capacidad de gestión.

Fernando Zavala

Hemos perdido a muchos funcionarios públicos, quienes además tienen miedo de ejecutar porquepueden ser denunciado.

La relación con el sector privado es fundamental, porque es el principal creador de empleo. La inversión privada representa el 20% del PBI. Un ejemplo son las empresas agroexpotadoras. Si se toma las regiones de La Libertad, Lambayeque, Piura, Ica, la pobreza en el sector agrícola disminuyó en 50 puntos porcentuales desde el 2004.

Tenemos que darle un rol más fuerte y promover lo que puede hacer el sector privado.

Carolina Trivelli: No hay mucho espacio para hacer grandes reformas

Las condiciones políticas e institucionales en las que estamos hoy día y en la que estará el próximo Gobierno, el 28 de junio, no van a dar mucho espacio para grandes reformas.

Carolina Trivelli

Creo, más bien, que el espacio va a estar dado para reformas en el margen. Las grandes reformas económicas requieren de consensos y acuerdos de largo plazo que veo difícil de establecer en el corto plazo.

Debemos asegurarnos que la política económica expresamente ponga al ciudadano en el centro. Quiere decir que además de cuidar los recursos, resolverle los problemas a la gente.

Hoy tenemos una división sectorial que hace muy complejo que el ciudadano perciba que le resuelven los problemas.

Mercedes Aráoz: El MEF debe ser un articulador a través del presupuesto público

Entendiendo que somos un país unitario, tenemos que comenzar a trabajar las políticas públicas con cierto orden.

La PCM debe ser un centro de Gobierno con una capacidad de planeamiento fuerte. El Ceplan existe pero no le hemos dado el lugar para mirar el largo plazo.

Cada Gobierno viene con su propio plan que debe articularse con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional e ir bajando a políticas regionales y locales.

El MEF hay que darle ese sentido de eje articulador a través del presupuesto de la República.

Piero Ghezzi: El Estado debe bajar al nivel productivo de las mypes

El Estado debe convertirse en un promotor de las micro y pequeñas empresas (mypes) y bajar al nivel de su productividad para poder ayudarlas.

Piero Ghezzi

Para lograr su transformación productiva se requiere de políticas para este fin, entendiendo que la unidad económica más relevante es el cluster o ecosistenama en donde se mueve la mype y ponerla alcentro.

El financiamiento también es fundamental, a través de garantías públicas. A ello se debe sumar el insertar a empresas que tienen potencial de colocarse en cadenas de valor.

Las empresas medianas y grandes deben ser tractoras de las mypes, para ayudarlas a su crecimiento.