La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicará el 19 de mayo el procedimiento operativo que permitirá a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) retirar hasta S/ 17,600, según indicó el superintendente adjunto de AFP de la SBS, Elío Sánchez.

Es así que los afiliados que deseen retirar sus ahorros o parte de ellos, podrán hacerlo este mes, manifestó.

“La SBS siempre ha publicado los procedimientos operativos para efectivizar los retiros de los ahorros previsionales antes de los plazos máximos previstos por las normativas correspondientes y esta vez, también será igual”, dijo a la Agencia Andina.

Para que estas reglas sean más expeditivas en beneficios de los afiliados a las AFP, en la actual coyuntura, la SBS está trabajando un procedimiento diferente a los procedimientos operativos de retiros anteriores, señaló el superintendente.

Esta Ley tiene al Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA), que establece ciertos requisitos como no haber aportado por encima de un monto por 12 meses consecutivos y no haber tenido ingresos en los últimos 12 meses, ya sea de cuarta o quinta categoría, al momento de solicitar el derecho, mencionó.

“Además, el derecho al REJA para mujeres es a partir de los 50 años de edad y para hombres a los 55 años”, destacó.

Pero en esta oportunidad, es decir, en este retiro de hasta 17,600 soles no se está solicitando el derecho al REJA, sino verificando si se accede o no a este Régimen y tal verificación la hará el propio sistema interno, más no el afiliado, manifestó.

De forma tal que el afiliado no tenga que demostrar esas exigencias, sino simplemente realizar su solicitud de retiro de sus ahorros previsionales de una sola vez en los portales web de las gestoras de fondos pensionarios, tornando el proceso más expeditivo, comentó.

“Hay varios grupos de personas con acceso y sin acceso al REJA, por lo que existen grupos de afiliados que necesitan la verificación adecuada de los requisitos de acceso. Pero eso ya es un proceso interno, lo cual demanda coordinaciones, entre otros”, señaló.

De acuerdo con la Ley 31192, que permite el retiro de hasta S/ 17,600, no se beneficiarán quienes califiquen para acceder al REJA.

Sánchez precisó que con esta disposición de hasta 17,600 soles de los fondos previsionales, aprobada por el Congreso, ya son cinco los retiros extraordinarios de fondos pensionarios para aliviar los efectos negativos de la pandemia.