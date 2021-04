El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, indicó que la ley aprobada por el Congreso que permite el retiro de hasta S/ 17,600 de los fondos de AFP para aliviar a las familias de la crisis del COVID-19 no tiene ningún pro.

“La forma que se está planteando este retiro por parte del Congreso no tiene ningún pro. Podría considerar algún pro si es que se hubiera tomado algún criterio como, por ejemplo, enfocarnos en aquellos que no tienen empleo, o enfocarnos a partir de un determinado nivel de ingreso, y no la manera indiscriminada como se está proponiendo”, dijo el ministro en Tv Perú.

Explicó que ya se han dado accesos tempranos a los retiros y estos han significado que haya salido el 25% de lo que había en el fondo de pensiones.

Según dijo, en aquel momento se dio ese acceso sin ningún criterio de focalización, con lo cual quienes más se han beneficiado son aquellos que tienen más recursos. Precisó que los niveles socioeconómicos A y B son los que más han sacado el dinero de sus fondos de pensiones, según algunas estadísticas que se identifican.

“Y ahora estamos hablando de otro retiro adicional que prácticamente es de la misma cantidad de los retiros en el año 2020”, apuntó.

Señaló que si este retiro se aprueba de la misma manera, sin ningún tipo de criterio o focalización, se estaría hablando que el 50% de lo que había antes de la pandemia estaría saliendo del sistema de pensiones.

Cabe precisar que la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, afirmó que el Gobierno se pronunciará este lunes 26 de abril sobre esta nueva propuesta de ley que permite el retiro de hasta S/ 17,600 de los fondos de AFP.