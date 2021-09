Desde el lunes 06 de setiembre el toque de queda en Lima y Callao inicia a la 1:00 a.m., (antes iniciaba a las 12:00 a.m.) y la medida beneficiará en gran medida a los restaurantes de turno noche, señaló Blanca Chávez, presidenta de la Asociación de hoteles, restaurantes y afines (Ahora Perú).

En diálogo con Gestión.pe, indicó que cuando el toque queda iniciaba a la media noche, los restaurantes llegaron a incrementar sus ventas al 70%, y ahora con la nueva disposición la cifra sería mayor.

“Al turista que viene al Perú le gusta quedarse hasta tarde y al peruano le encanta salir de la noche, entonces (esta medida) es una gran ayuda que van a tener. Cuando era hasta las 12:00 a.m. (el toque de queda) se llegó a un 70% de ventas, pero ahora sí se espera un incremento de 90%”, sostuvo.

Indicó que además de los restaurantes de turno noche, los hoteles vinculados a turismo también se verán beneficiados, principalmente en las regiones del norte, sur y oriente, donde se ha observado un mayor dinamismo turístico.

Nuevos pedidos

Chávez señala que si bien el nuevo horario de toque de queda es beneficioso, queda pendiente otra medidas para que la reactivación “sea completa”.

Así, señaló que el lunes pasado se reunieron con el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, a quien se le presentó una serie de pedidos.

Entre ellos figura la reducción del IGV a los restaurantes de 18% a 8%, un pedido que el gremio lo presentó a inicios de la pandemia del COVID-19, pero que en su momento no fue tomada en cuenta.

“Hemos tenido un préstamo de Reactiva Perú que no nos ha alcanzado, entonces hemos tenido que pedir otro préstamo. Si no se puede quitar el IGV, por lo menos reducirlo a un 8% y con eso empezamos a hacer caja para empezar a pagar nuestros créditos, tantos personales como del gobierno”, dijo.

De igual manera, se ha solicitado que ya no se establezca un aforo en los restaurantes. Como se recuerda, actualmente Lima y Callao se encuentra en nivel moderado hasta el 19 de setiembre, y para el caso de los restaurantes el aforo se elevó de 50% a 60%.

“Ya tenemos los protocolos más estrictos ¿por qué el aforo? Podemos trabajar con los protocolos, con el distanciamiento de mesas. No tiene sentido establecer aforos en un restaurante abierto o en los restaurantes campestres”, dijo.

Tercera ola, el riesgo

Así mismo, el gremio de restaurantes mostró su preocupación ante una eventual tercera ola de contagios por el coronavirus, por lo que se espera que se tomen las medidas en mención.

“Esperamos que con la vacuna no se presente una posible tercera ola de contagios. Nosotros le dijimos al ministro que si hay una tercera ola de contagios nosotros no vamos a poder sobrevivir, los restaurantes no aguantaríamos si nos vuelven a cerrar. Con una tercera ola y que nos vuelvan a cerrar, morimos”, sostuvo Chávez.

Ante esta preocupación, el ministro Sánchez respondió que el proceso de vacunación es un proceso en manos del Ministerio de Salud (Minsa) y respecto a los pedidos (reducción de IGV y eliminación del aforo) dijo que estarán en “proceso de evaluación”.

El último domingo, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que el país se encuentra ante un grave problema de salud debido a la probable llegada de una tercera ola de contagios del COVID-19.

Y es que según dijo, se observa un “ascenso lento” de las variantes del coronavirus (Delta y Mu), en tanto adelantó que las restricciones sanitarias volverán en la medida que suba el riesgo de la tercera ola, prevista para octubre y noviembre próximo.