Las reservas internacionales netas (RIN) se incrementaron en US$ 1,391 millones en los seis primeros días de abril de este año y ascendieron a US$ 69,413 millones, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Asimismo, este nivel es mayor en US$ 1,097 millones frente al cierre del año pasado.

Dentro de los componentes de las reservas internacionales, la Posición de Cambio al 6 de abril ascendió a US$ 43,620 millones, monto mayor en US$ 46 millones con relación al cierre de marzo pasado y superior en US$ 1,001 millones al de fines de diciembre de 2019.

Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 29% del PBI, el nivel más alto entre las principales economías de la región.

Este nivel de reservas es un respaldo que tiene la economía peruana para enfrentar las turbulencias financieras a causa de choques externos, y son uno de las principales fortalezas macroeconómicas valoradas por inversionistas nacionales e internacionales, apuntó el ente emisor.