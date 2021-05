Economía







Reservas Internacionales Netas totalizaron US$ 77,234 millones al 19 de mayo, reportó el BCR El nivel de las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizó US$ 77,234 millones, mayor en US$ 170 millones al del cierre de abril, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).