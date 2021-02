Economía







Reservas internacionales Netas aumentan en US$ 1,481 millones en lo que va de febrero Las Reservas Internacionales Netas (RIN), al 10 de febrero del 2021, fueron superiores en US$ 1,481 millones al del cierre de enero y en US$ 3,248 millones al registrado a fines de diciembre de 2020, informó el BCR.