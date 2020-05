Las Reservas Internacionales Netas (RIN) al 30 de abril de 2020, según informa el Banco Central de Reserva (BCR), totalizaron US$ 73,632 millones.

Con respecto al mes de marzo, el saldo de las RIN creció en US$ 5,610 millones y, asimismo, es mayor en US$ 5,316 millones a la cifra del cierre del 2019 (US$ 68,316 millones).

En cuanto a la Posición de Cambio a la misma fecha, este componente ascendió a US$ 43,872 millones.

Este saldo es mayor en US$ 298 millones a la del cierre de marzo y superior en US$ 1,252 millones a la registrada a fines de diciembre de 2019 (US$ 42,619 millones).

Reservas internacionales al 30 de abril. (Fuente: BCR)

¿Qué son las RIN?

Las RIN es la cuenta que comprende la disponibilidad de divisas en el territorio nacional. Estos son recursos en oro y monedas distintas al nuevo sol, con los que cuenta el BCR.

Esta reservas son necesarias pues sirven como respaldo ante la posibilidad de choques externos. Ante ello, la estabilidad económica y financiera del Perú depende en gran parte de la disponibilidad de divisas, pues estos choques podrían ocasionar retiros significativos en los depósitos en moneda extranjera y, así, una “fuga de capitales”.

Las RIN están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 32% del PBI, el nivel más alto entre las principales economías de la región.

¿Qué es la posición de cambio?

La posición de cambio es la cuenta conformada por los activos del BCR que no tienen como contrapartida obligaciones con terceros (obligaciones en moneda extranjera de corto y largo plazo, con residentes y no residentes).

Es la parte de las RIN que pueden usar para intervenir cuando se registra volatilidad en el tipo de cambio.