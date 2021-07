Las Reservas Internacionales Netas (RIN) revirtieron su tendencia a la baja y a inicios de julio se reportó un resultado positivo.

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCR), las reservas internacionales sumaron un total de US$ 72,317 millones al 7 de julio, lo que representa un aumento de US$ 425 millones respecto al cierre del mes de junio, cuando las reservas internacionales sumaron US$ 71,892 millones.

Al comparar con lo registrado en diciembre del 2020 (US$ 74,707), se observa una reducción de US$ 2,390 millones,

El ente emisor precisó que las reservas internacionales están constituidas por activos internacionales líquidos y su nivel actual es equivalente a 35% del PBI.

Cabe mencionar que las RIN es la cuenta que comprende la disponibilidad de divisas en el territorio nacional. Estos son recursos en oro y monedas distintas al nuevo sol, con los que cuenta el BCR.

Estas reservas son necesarias pues sirven como respaldo ante la posibilidad de choques externos. Ante ello, la estabilidad económica y financiera del Perú depende en gran parte de la disponibilidad de divisas, pues estos choques podrían ocasionar retiros significativos en los depósitos en moneda extranjera y, así, una “fuga de capitales”.