Reservas internacionales crecen en US$ 7,600 mlls. en últimos seis meses

Para una economía pequeña y parcialmente dolarizada como la peruana mantener un nivel adecuado de reservas internacionales resulta fundamental para afrontar posibles choques externos que puedan acarrear una fuga de capitales del sistema financiero local.

En esa línea, las Reservas Internacionales Netas (RIN) que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR) ha experimentado una tendencia creciente en los último seis meses.

Hasta setiembre del año pasado, las RIN tendieron a bajar. Pero desde ese mes al 16 de abril último, las reservas internacionales se incrementaron en US$ 7,652 millones, al pasar de US$ 57,941 millones a US$ 65,593 millones, según datos del BCR.

El incremento de las reservas internacionales es explicado en casi un 80% por el aumento de los depósitos en moneda extranjera del sistema financiero en el BCR, detalló Mario Guerrero, subgerente de Política Monetaria de Scotiabank .

En efecto, en similar periodo, los depósitos en dólares que mantiene la banca y otras instituciones financieras en las arcas del instituto emisor crecieron en US$ 5,511 millones (47%).

Apetito

La tendencia alcista en las reservas ha sido más pronunciada en los primeros meses del 2019. Así, en el año, las reservas internacionales aumentaron en US$ 5,472 millones (9.1%). En la misma línea, los depósitos en dólares de las instituciones financieras en el BCR crecieron en US$ 4,292 millones (33.2%).

Y es que el fuerte apetito de los inversionistas extranjeros por bonos soberanos locales se ha traducido en una entrada de dólares a la economía. Ante ello, los bancos han captado estas divisas y generado excedentes de moneda extranjera que prefieren depositarlos en el BCR, explicó Guerrero.

A marzo, la tenencia de bonos soberanos en manos de extranjeros supera el 51%.

Así, sin contar los encajes obligatorios que mantiene la banca en el instituto emisor, los excedentes de depósito ascienden a más de US$ 3,200 millones.

Otro factor que ha impulsado a la banca a mantener sus recursos en el BCR es el débil crecimiento del crédito en dólares, y la preferencia de personas y empresas por endeudarse en soles, anotó el ejecutivo.

A febrero, el financiamiento en moneda local se expandió a una tasa anual de 11.2%, en tanto que los créditos en dólares cayeron 0.2%.

