Según el último Resumen Informativo Semanal del Banco Central de Reserva (BCR), las Reservas Internacionales Netas (RIN) registraron un saldo de US$ 69,173 millones al 31 de enero, siendo mayor en US$ 857 millones a la cifra del cierre del 2019, la cual fue de US$ 68,316 millones.

Asimismo, con respecto a la último registro (reportado el 29 de enero), las RIN se redujeron en US$ 155 millones.

Reservas Internacionales Netas. (Fuente: BCR)

La posición de cambio, por su parte, a la misma fecha (31 de enero) tuvo un registro de US$ 42,757 millones, siendo un monto mayor en US$ 138 millones al del cierre de diciembre del 2019.

En el mismo sentido, con respecto a la última cifra reportada el 29 de enero, hubo un aumento de US$ 13 millones

Posición de cambio. (Fuente: BCR)

Perspectivas

Según el último Reporte de Inflación publicado por BCR, las Reservas Internacionales Netas cerrarán el 2020 con una cifra aproximada de US$ 70,500 millones, superior en US$ 2,184 millones a la del cierre del 2019.

¿Qué son las RIN?

Las RIN es la cuenta que comprende la disponibilidad de divisas en el territorio nacional. Estos son recursos en oro y monedas distintas al nuevo sol, con los que cuenta el BCR.

Esta reservas son necesarias pues sirven como respaldo ante la posibilidad de choques externos. Ante ello, La estabilidad económica y financiera del Perú depende en gran parte de la disponibilidad de divisas, pues estos choques podrían ocasionar retiros significativos en los depósitos en moneda extranjera y, así, una “fuga de capitales”.