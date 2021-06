Una elevada factura le está pasando la incertidumbre electoral a la economía peruana, pues las reservas internacionales netas (RIN) se reducen rápidamente.

Así, desde fin de marzo hasta el 9 de junio, es decir, en poco más de 60 días, las reservas del país disminuyeron en US$ 7,294 millones, al pasar de US$ 79,922 millones a US$ 72,628 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Las reservas internacionales son uno de los principales activos del país, pues muestran la liquidez internacional del Perú y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones en moneda extranjera. Permiten enfrentar contingencias económicas de origen local o internacional.

El fuerte descenso de las reservas en tan corto periodo obedeció principalmente a la reducción de los depósitos en dólares del sistema financiero y a las intervenciones del BCR en el mercado cambiario para atenuar el alza de la divisa estadounidense, refirió a Gestión el subgerente de Economía monetaria de Scotiabank.

Depósitos

El fuerte movimiento de los activos financieros de las personas y empresas ante la incertidumbre política asociada al proceso electoral ha ocasionado abruptas variaciones en las reservas, añadió Mario Guerrero.

Detalló que ante la falta de claridad sobre el futuro político y económico, los depósitos en moneda extranjera del sector privado en el sistema financiero disminuyeron, pues estos recursos se transfirieron al exterior o se mantienen en cash en precaución.

Ello, a su vez, redujo en US$ 4,500 millones los fondos de encaje del BCR en moneda extranjera, que son un porcentaje de los depósitos en dólares en la banca local y un componente importante de las reservas internacionales, dijo.

Una segunda causal de la contracción de las RIN fue el descenso de la posición de cambio del BCR (reservas propias del instituto emisor) en cerca de US$ 700 millones, lo que responde a las intervenciones que realizó en el mercado cambiario, según el ejecutivo.

Entre abril y la quincena de junio, las intervenciones del instituto emisor ascienden a US$ 5,363 millones, incluyendo ventas de dólares al contado (US$ 2,043 millones) y la colocación de repos para proveer esa moneda (US$ 3,287 millones).

En lo que va del año el dólar sube 8% frente al sol.

Guerrero enfatizó que la incertidumbre por las elecciones ha causado un fuerte movimiento de depósitos en el sistema financiero, un flujo inusual de fondos por unas elecciones, aún sin resultados, entre dos propuestas económicas diametralmente opuestas.

“Eso genera temor en el público que, en este contexto, toma decisiones sobre sus activos financieros, lo que al final se refleja en la reducción de las reservas internacionales”, dijo.

Canasta básica

“El Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor blindaje en reservas, pero eso se puede menoscabar rápidamente si el próximo gobierno interviene en las políticas del Banco Central”, afirmó, por su parte, el gerente central de Maximixe Economía, Henry Álvarez.

Sostuvo que la incertidumbre política cuesta mucho a la economía al reducirse las reservas, pues el BCR debe intervenir en el mercado cambiario para aminorar la volatilidad cambiaria. Si el dólar se elevara demasiado puede afectar los precios de la canasta básica de consumo y desatar la inflación, acotó.

Álvarez indicó que las personas y empresas son las que más están comprando dólares ahora, ante el nerviosismo por el contexto político y también para lograr alguna ganancia por diferencia de cambio, mientras que bancos e inversionistas institucionales están más cautos en sus movimientos de la divisa.

RIN se invierten a mayor plazo

El portafolio de inversiones de las RIN, gestionadas por el BCR, al cierre de abril se compuso de un 75% en valores, 22% en depósitos y 3% en oro. Por tipo de instrumento, se mantuvo un perfil de riesgo conservador con predominio de inversiones en valores de la más alta calidad, señala el instituto emisor.

En la estructura de plazos del portafolio de inversiones de las reservas internacionales se observó una disminución de las inversiones con duración de hasta tres meses y un incremento en instrumentos con vencimientos de entre tres y 12 meses.

Según el BCR, hubo un incremento de las inversiones con calificaciones AA+/AA/AA- y AAA, y una reducción en aquellas con calificaciones A+/A/A-. La duración del portafolio total al cierre de abril fue mayor a la reportada en marzo.