Según un reciente informe del BCR, las Reservas Internacionales Netas al 22 de enero totalizaron US$ 69,097 millones, siendo mayores en US$ 781 millones a las del cierre del 2019, las cuales sumaron para entonces US$ 68,316 millones .

Asimismo, la posición de cambio a la misma fecha es de US$ 42,701 millones, mayor en US$ 82 millones al registrado al cierre del 2019 ( US$ 42,619 millones).

Reservas Internacionales Netas y Posición de cambio al 22 de enero. (Fuente: BCR)

Perspectivas

Según el último Reporte de Inflación publicado por BCR, las Reservas Internacionales Netas cerrarán el 2020 con una cifra aproximada de US$ 70,500 millones, superior en US$ 2,184 millones a la del cierre del 2019.

Reservas Internacionales Netas proyectadas. (Fuente: BCR)