Las remesas que se envían a peruanos desde Argentina y Chile mediante empresas de transferencias de fondos (ETF) caerán este año.

De hecho, el total de dinero recibido de Argentina registró una disminución de 36.1% en el primer semestre, mientras que el monto proveniente de Chile se redujo en 3.2%, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Dicha disminución se observa incluso meses antes de las dificultades surgidas en ambos países. Así, se estima que el envío de dinero de Argentina a Perú se reducirá más de 30% en el año por factores económicos y sociopolíticos, refirió José Arango, CMO de Efecty Go.

En Argentina, muchas instituciones han sido cerradas y disminuyen los puestos de trabajo, lo que ocasiona el menor envío de dinero desde ese país, señaló. Por el contrario, las remesas enviadas a Argentina desde el Perú crecerán este año 20% frente al 2018, dijo.

Las transferencias a ese país se relacionan con padres que envían dinero a sus hijos, con fines educativos, o para aportar dinero a sus familias en Argentina, agregó. Sin embargo, Arango indicó que el ticket promedio de envío de dinero a Argentina bajará de US$271 en el 2018 a US$230 este año.

Un factor importante es el tipo de cambio al momento de enviar y recibir el dinero, expresó. Las ETF, en Argentina, no cuentan con dólares para pagar las remesas, y lo hacen en moneda local (peso), lo que reduce el monto promedio transferido, acotó.

En tanto, pese a la ola de protestas que reduce las remesas provenientes de Chile, estas crecerían 5% respecto del 2018 y alcanzarán los US$ 149 millones, siempre y cuando amaine el conflicto político y social en ese país. Empero, el ticket promedio por remesa enviada al Perú desde Chile también caería, de US$ 170 en el 2018 a US$ 161 este año. A su vez, al monto enviado al vecino del sur registró un crecimiento de 2.3% en el primer semestre y totalizó US$ 18.9 millones.

Total de remesas

El total de remesas del extranjero recibidas por el Perú a través de ETF fue de US$ 706.5 millones en el primer semestre, según la SBS. Ello significó un crecimiento anual de 2.4%, tasa inferior a la de 11% observada en el envío total de remesas desde el Perú al exterior.

Considerando operaciones en bancos y ETF, el país recibió cerca de US$ 1,400 millones en remesas en el primer semestre, estimó Arango.

Destacó, asimismo, los envíos semanales o quincenales hacia Colombia. Este año se enviará US$ 211 millones a Colombia, 38% más que en el 2018. De ese monto, el 75% tendrá como destino final Venezuela, estimó. Pero el ticket medio de envío se reducirá de US$240 a US$ 200 este año. añadió.