La crisis económica que devino de la pandemia del covid-19 tuvo un fuerte impacto en las compañías en el país -y del mundo. El año pasado, las utilidades de las empresas con participación extranjera sumaron US$ 4,299 millones, casi la mitad de lo registrado en el 2019.

Sin embargo, en el 2021 empezaron con el pie derecho. Las utilidades de estas empresas alcanzaron los US$ 2,932 millones en el primer trimestre del año, es decir, US$ 2,100 millones más que en similar periodo del 2020, como reflejo de los mejores resultados del sector minero (US$ 1,772 millones más), en línea con el incremento del precio de los principales minerales de exportación, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

En este contexto, la reinversión (o utilidades no distribuidas) de las empresas con participación extrajera sumó US$ 2,310 millones entre enero y mazo de este año, lo que significó US$ 2,045 millones más que en similar periodo del año pasado.

De hecho, el monto reinvertido en el primer trimestre de este año superó a todo lo reinvertido en el 2020 (US$ 1,361 millones).

Aunque esto responde -en parte- al efecto estadístico (en marzo del año pasado, el covid-19 ya azotaba al mundo), hay que mencionar que la reinversión registrada en el primer trimestre del año supera a los montos alcanzados en los trimestres previos en los últimos cinco años.

Sectores

Las utilidades del sector minero sumaron US$ 1,819 millones en el primer trimestre. De este monto, US$ 1,394 millones fueron utilidades no distribuidas; cifra que supera a lo alcanzado entre enero y marzo del 2020 (-US$ 270 millones).

Por su parte, la industria alcanzó utilidades por US$ 500 millones en el primer trimestre de este año, de los cuales US$ 413 millones fueron reinvertidos; asimismo, la reinversión de hidrocarburos alcanzó los US$ 331 millones en similar periodo.

Inversión directa extranjera en el país sumó US$ 3,370 millones

El flujo de inversión directa extranjera en el país fue de US$ 3,370 millones, explicado principalmente por: reinversión de utilidades, cuyo flujo aumentó en US$ 2,046 millones respecto al primer trimestre del año previo; préstamos netos con matriz, que se elevaron en US$ 229 millones respecto a igual trimestre de 2020; y aportes de capital, cuyo flujo registró un aumento de US$ 90 millones respecto a igual periodo del año anterior.

El flujo de inversión directa en el país aumentó en US$ 2,364 millones respecto a igual periodo del año anterior, principalmente por la mayor inversión en minería (US$ 1,187 millones).