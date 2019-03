May admite que no tiene suficientes votos para aprobar su acuerdo de Brexit Theresa May no prevé someter su acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea a votación parlamentaria por tercera vez, tras ser descartada las dos primeras veces.

May compareció ante los Comunes para informar del Consejo Europeo de la semana pasada, cuando los 27 accedieron a retrasar la fecha del Brexit hasta mayo. (Foto: AFP)