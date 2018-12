Regiones tienen más de S/ 6,000 millones en caja y solo 20 días para ejecutarlo

Solo faltan 21 días para culminar el año, y la cartera de presupuesto para inversiones sin ejecutar, es decir l os recursos que tienen en caja los gobiernos regionales para obras llegan a S/ 6,077 millones.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el avance de la inversión pública de un 45%, ejecutando S/ 5,045 millones, al 9 de diciembre.

Cabe indicar que, a inicios de año, el presupuesto inicial para las regiones era de S/ 4,172 millones (Presupuesto Inicial de Apertura - PIA), pero a lo largo de los meses los recursos asignados se han elevado hasta llegar a los S/ 11,122 millones (Presupuesto Inicial Modificado).

Piura, es la región con mayor asignación de recursos en el año con S/ 1,204 millones, y con un avance de 42%, le sigue Arequipa con S/ 997.6 millones, con 43% ejecutado; en tercero lugar Cusco con S/ 838 millones (45% de avance) y La Libertad con S/ 744 millones (16% de avance).

Avance y razones que lo limitan

En el siguiente cuadro se puede revisar el avance de presupuesto de las regiones, pero ¿qué explica el avance irregular de algunas regiones?, al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Regiones del Perú, Luis Valdez comenta las cuatro principales razones de este bajo desempeño.

El primero , menciona Valdez es que los recursos que se le asignan a las regiones no están en las arcas de las regiones desde el primer día del año, sino tres meses después y en algunos casos mas.

"En el caso de La Libertad región lo hemos tenido en julio de este año. Es más, tengo un proceso ante la Contraloría por licitar una obra antes que se me hallan asignado los recursos que ya estaban previsto. Entonces no se pueden realizar las licitaciones hasta que no se tenga los recursos en las regiones", expresó.

El segundo factor, es que los procesos de licitación para obras son largos, muchos de ellos demoran mínimo tres meses, por lo que licitar una obra sin que ocurran las impugnaciones dura ese tiempo.

"Ya hemos tenido la experiencia de las obras de la Reconstrucción Con Cambios que los plazos pueden ser más cortos, con un acompañamiento de la Contraloría en todo el proceso, pero resulta tedioso el proceso", mencionó.

La tercera razón, es que los estudios técnicos se centralizan en Lima, y eso hace que la carga sea mayor según los tiempos de las entidades públicas.

"Uno de los estudios técnicos es el EIA, el Estudios de Impacto Ambiental, y los plazos en el mejor de los casos demoran tres meses para los proyectos, dependiendo de la complejidad y de las observaciones", dijo.

Finalmente, el último factor -indicó Luis Valdez- es que los concursos públicos se tienen que realizar a través de la OSCE, pero la entidad se ubica en Lima y no en las regiones, lo que hace nuevamente centralizado el proceso.

Reiteró, que han medidas y formas de hacer más eficiente el gastos, pero solo si los recursos están asignados en las regiones o municipios desde el primer día, y los procesos son más sumarísimos como se ha demostrado para los estudios y obras de reconstrucción del norte.

AVANCE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN LAS REGIONES

(En nuevos soles)

Región PIA PIM Ejecutado Avance % Loreto 109,394,536 300,868,682 246,380,932 82% Tumbes 53,624,910 108,113,560 70,366,131 65% Puno 126,857,560 403,433,390 248,486,031 62% Madre de Dios 79,904,938 184,991,911 111,639,468 60% Moquegua 106,072,685 209,174,746 120,259,325 57% Lambayeque 111,126,657 380,007,444 213,976,922 56% Amazonas 151,324,021 410,919,699 223,253,921 54% Ucayali 61,005,758 373,123,337 201,749,505 54% Huánuco 134,526,061 384,920,486 201,201,013 52% Junín 154,545,871 474,127,818 244,501,483 52% Ayacucho 193,600,983 434,521,032 223,349,146 51% Ancash 237,128,764 636,194,341 323,209,628 51% Tacna 51,189,244 259,597,851 131,271,099 51% Apurimac 128,644,546 339,573,582 170,327,045 50% San Martín 201,539,788 419,716,929 198,568,325 47% Cusco 382,665,977 838,539,582 376,019,623 45% Ica 72,740,668 112,143,756 49,654,219 44% Arequipa 349,998,400 997,550,699 432,519,218 43% Pasco 84,018,871 384,624,735 166,683,373 43% Lima - Regiones 140,504,501 279,774,061 116,950,888 42% Piura 184,649,834 1,204,602,845 502,749,002 42% Huancavelica 153,717,520 286,116,793 115,727,266 40% Cajamarca 199,956,252 580,075,298 180,799,561 31% Callao 86,189,661 177,388,324 36,224,246 20% La Libertad 587,864,078 744,091,334 121,786,521 16% MML 29,747,821 198,079,378 17,296,425 9% Total 4,172,539,905 11,122,271,613 5,044,950,316 45%

Fuente: Transparencia Económica - MEF

¿Medición de Eficiencia en gasto?

Luis Valdez comenta que una de las mejores medidas para medir la eficiencia en el gasto no es el presupuesto asignado sobre lo ejecutado, "eso sería si los recursos los asignan a inicios de año, pero no sucede así".

Al respecto, sugiere que mejor se debería medir desde el momento que se ha entregado los recursos y cuánto se demora en ejecutar ese gasto, dado que no es lo mismo iniciar con recursos en enero y otro en julio.