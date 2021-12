En momentos en que la producción petrolera sigue cayendo en el país al igual que las inversiones en hidrocarburos, uno de los incentivos más reclamados por las empresas del ramo es la reducción de regalías para incentivar mayor inyección de capital privado en esa actividad.

Sin embargo, lejos de recoger esos requerimientos, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) evalúa ahora un proyecto de modificación del reglamento de regalías que le presentó la agencia Perupetro, y que plantea elevar las tasas de las regalías vigentes.

En el Perú el rango promedio de las regalías que pagan las empresas petroleras oscila entre 5% y 25%, pero en la referida propuesta, según el director gerente de Enerconsult, Carlos Gonzales, Perupetro está proponiendo elevar esa regalía hasta un 40%.

Según cotización

Al respecto, fuentes del Ejecutivo indicaron que la modificación propuesta a dicho reglamento implica que cambien las tasas de regalías en función del precio internacional del petróleo, así como de la ubicación de los lotes, sea que se encuentren en alta mar, en tierra o en la selva.

Ello significa, explicaron, que mediante una nueva fórmula que incorpora la iniciativa, si sube el precio del crudo, la variación de la regalía se ajustará dependiendo de aquella que ya se tenía pactado en el contrato de cada lote.

Es decir, si por ejemplo en el contrato se tenía una regalía del 5%, y hay una variación importante del precio del petróleo, de todas maneras habrá un alza en las regalías de ese lote.

Pero si, por ejemplo, tuviera una regalía ya del 40% o cercana a esa cifra, no se debería esperar mayor ajuste, señalaron, aunque evitaron mencionar si podría subir a 40%.

Desincentivo

Para Gonzales, elevar en este último porcentaje los niveles de regalías, no solo no resulta promotor para esa actividad, sino que va a desincentivar aún más las inversiones del ramo.

Vale indicar que de enero a octubre del 2021, la inversión en hidrocarburos apenas alcanzó los US$ 246 millones, es decir, poco más de un tercio de los US$ 619 millones registrados en el 2019.

En la misma línea se comporta la producción petrolera, la cual, a noviembre último, cayó en 12 de los 14 lotes en producción, habiendo además dejado de producir tres áreas (los lotes 192, Z-1 y 8 (ver tabla).

Producción

En general, la extracción de crudo en el país retrocedió en noviembre en 14.2% frente a octubre último, es decir, registró un freno a la recuperación que venía alcanzando desde setiembre (ver gráfico), con lo cual el país tendría que seguir dependiendo en gran parte de combustibles importados.

Sin embargo, ayer, en ceremonia durante la cual Petroperú asumió la operación del lote I en Piura (hasta ayer operado por GMP), el presidente Pedro Castillo afirmó que desde su Gobierno “reafirmamos nuestro compromiso de seguir promoviendo un mercado de combustibles con precios justos y asequibles”.

Riesgo

Respecto al lote I, Diego Rosales, experto de Macroconsult, advirtió que el contrato con Petroperú resulta inusual, pues al ser por solo 22 meses, no garantiza que reciba mayores inversiones de parte de esa firma estatal. Además, si se buscaba promover la participación de Petroperú se le hubiera dado contrato por 30 años, observó.

Herrera: Petroperú no va a invertir en el lote

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, objetó que el Gobierno de Pedro Castillo busque que Petroperú sea el ac tor principal en el sector hidrocarburos, cuando se trata de una empresa cuya situación financie ra aún está pendiente de analizar, para saber si puede asumir otras tareas, en referencia al inicio de su operación en el lote I.

Indicó que para hacer las inversiones que se requieren en los lotes que pretende asumir, tendrá que hacerlo inyectando dinero, porque con sus propios recursos no lo va a poder hacer. Señaló además que esa firma estatal ha tenido una pérdida importante en sus cuadros técnicos debido a su edad, y no los ha remozado, lo que se reflejó además en las demoras en sus plazos y casos de incapacidad y corrupción. Asimismo, cuestionó que hasta ahora no se conozcan los planes para la masificación del gas natural que debía plantear crear una comisión formada con ese objetivo, en tanto que empiezan a declinar las reservas de gas, así como la producción de líquidos de gas natural (ver gráfico y tabla).

Petroperú asumirá lotes 192 y 64 aún en próximos meses

Al asumir ayer la operación del lote I en Piura, Petroperú finalmente retornó a la actividad de explotación de hidrocarburos, después de 25 años -en que fuera privatizada la extracción petrolera (en la década del 90). En una ceremonia de inicio de operaciones ya en manos de la petrolera estatal, el presidente Pedro Castillo señaló que (aún) en los próximos meses, Petroperú asumirá la operación de los lotes 192 y 64, en Loreto. Dijo que sus procesos de contratación están avanzando.

Destacó que la asunción del lote I es un hecho histórico para Petroperú, pues en los años 90 llegó a producir hasta 187,000 barriles por día. En tanto, el gerente corporativo de operaciones de la empresa, Óscar Vera, confirmó que se ha firmado un contrato de licencia temporal (por 22 meses). En la ceremonia, si bien estuvo presente el presidente de Petroperú, Mario Contreras Ibárcena, no se vio al gerente general de la empresa, Hugo Chávez Arévalo, sobre quien pesan cuestionamientos e investigaciones en el caso de adjudicación de biodiesel.

En Corto

DGH. Erick García Portugal presentó su renuncia al cargo de director general de Hidrocarburos del Minem. En su reemplazo, se nombró provisionalmente a Denis Tapia Rodríguez, quien sigue desempeñando a su vez la labor de jefe de la Oficina General de Planeamiento de Minem.