En condiciones normales, la Refinería La Pampilla produce 120,000 barriles en promedio diarios, la mitad de los combustibles que demanda el país.

Pero debido a la caída en el consumo de estos en cerca de un 70%, está operando solo a una tercera parte de su capacidad y en forma muy ineficiente, según reconoció Luis Vásquez, director de Abastecimiento de Repsol.

Durante un foro virtual que organizó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Vásquez señaló que, ante esta situación, dicha empresa está acusando dificultades para el almacenamiento y comercialización de crudo y derivados.

Ello, explicó, debido a que, en general, los importadores del sector y plantas refinadoras están “sobrestockeados” de petróleo y productos derivados de este, los que, si bien fueron adquiridos hace tres meses, hasta ahora no se terminan de consumir debido a la caída en la demanda.

Ello, añadió, hace que se reduzcan al mínimo las nuevas compras de reposición, debido a lo cual en nuestro litoral hay buques cargados de crudo y derivados que no pueden desembarcar.

A ello le sumó el hecho de que, según indicó, el crudo que aún tienen en stock las refinerías fue adquirido a precios altos, entre US$ 50 y US$ 60 el barril, lo cual, acotó, no permite que el país pueda aprovechar la coyuntura mundial de precios bajos de los hidrocarburos.

“La reducción de ventas, la saturación de la capacidad de almacenamiento, las grandes ineficiencias operativas, va en línea con la bajísima utilización de las plantas de refinerías, y el riesgo de la ruptura de la cadena de pagos”, aseveró Luis Vásquez, a su vez presidente del Comité de Downstream de la SNMPE.

El martes, el precio del crudo en Estados Unidos (WTI) llegó a US$ 24.45 el barril.

Arturo Vásquez, director de Gerens, proyectó que el precio del petróleo se mantendrá en US$ 24 en promedio por barril hasta fin del 2020.

Por su parte, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE, señaló a Gestión que no se prevé que el mercado local aún vea precios bajos en los combustibles, hasta que no se reactive la demanda interna y se consuman los actuales stocks adquiridos a precios altos.

PETROPERU

A su turno, el gerente general de Petroperú, Carlos Barrientos, indicó que la empresa tuvo que parar por periodos cortos la operación de sus refinerías Conchán e Iquitos, por la falta de consumo.

Además, indicó que han tenido que paralizar la operación del Oleoducto Norperuano bajo el esquema de fuerza mayor, a consecuencia de la crisis en el sector hidrocarburos.

De otro lado, en medio de esta crisis, informó que Petroperú postergó inversiones en gastos de capital por US$ 250 millones, y en costos operativos por US$ 80 millones, debido a la coyuntura.

Asimismo, indicó que la refinería de Talara cumplió este lunes 50 días de paralización en sus obras de construcción, debido a las actividades de prevención del covid-19, y su reanudación se dará “lo antes posible".