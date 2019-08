A través de un informe de control concurrente, Contraloría General de la República alertó de posibles sobrecostos en el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) a raíz de retrasos en la construcción de las Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios, adjudicado al Consorcio Cobra - SCL.

Tras esto, Petroperú informó que tiene conocimiento de dichos retrasos, que se dieron entre el 2014 y 2018. Además, detallaron que desde mayo de este año ya se han tomado las acciones necesarias para solucionar los retrasos producidos en el PMRT. Todo este proceso se ha venido realizando bajo las recomendaciones y el acompañamiento del contralor y su equipo técnico, informaron fuentes de Petroperú a Gestión.pe

Este retraso se debió a que Petroperú tardó tres años en la contratación de una empresa para las Unidades Auxiliares. Esto, a su vez, retrasó el trabajo de la empresa Técnicas Reunidas, que se encarga de las Unidades de Proceso.

¿Pero cuánto costará esta demora a la estatal petrolera? Fuentes de Petroperú señalaron que en la estatal son conscientes de que las causas de retraso son hechos imputables enteramente a Petroperú y no a Técnicas Reunidas ni Cobra - SCL. En el caso de esta última, el retraso de la estatal fue en la entrega de la ingeniería de dos unidades.

Así las cosas, Petroperú tendría sobrecostos entre US$ 200 y US$ 250 millones en el PMRT por las demoras producidas entre 2014 y 2018. No solo eso, Petroperú proyecta iniciar la operación de la Refinería de Talara en el primer trimestre del 2021, cuando inicialmente estaba proyectado para iniciar en junio del 2019.

“Si te has demorado tres años en afinar las auxiliares, tienes que pagar el costo, y sobre todo el sobrecosto económico, que es lo que dejas de ganar por no operar la refinería. Por lo menos son US$ 20 millones adicionales por mes”, señaló una de las fuentes consultadas a Gestión.pe.

Por ello, Petroperú se prepara a firmar Acuerdos de Principios tanto con Técnicas Reunidas como con Cobra - SCL con la finalidad de lograr un nuevo cronograma de trabajos. Principalmente se enfocará en sumar más personal para lograr la entrega del proyecto a tiempo. Ambos Acuerdos de Principios se encuentran siendo evaluados por Contraloría con la finalidad de que se firmen de la manera más transparente.