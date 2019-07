Reconstrucción: A medio año solo se ha ejecutado el 21.3% de recursos para obras 

Para este año el presupuesto asignado para las obras de la Reconstrucción con Cambios alcanzó los S/ 6,412 millones y entre enero y junio de este año se ha devengado S/ 1,369 millones, lo que representa un avance de ejecución presupuestal de solo 21.3%, informó hoy La Contraloría.



El vicecontralor de Servicios de Control, Martín Díaz, consideró que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios debe explicar a qué se debe este bajo nivel de ejecución y estimó que con el resultado a la fecha, la ejecución de estos recursos al término del 2019 cerrará entre 41% y 42%.



Bajo este contexto el funcionario advirtió que si bien el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios contempla una inversión para el periodo 2017 – 2020, dicho periodo se ampliaría.



“(El plan) estaba programado para el 2020 pero es muy posible que tenga que ampliarse en mayores años por que no se está cumpliendo con la ejecución total”, dijo Díaz durante su participación en la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

(Foto: Contraloría) (Imagen: Contraloría)

No hay supervisión

Respecto a la ejecución de cada obra , Diaz explicó que se observan retrasos debido a que "existe una limitada supervisión" sobre ellas.



"Como no hay supervisión las obras se comienzan a retrasar. Muchas veces hemos visto que están con la maquinaria y no cuentan con el personal o están con el personal y no cuentan con la maquinaria. Esto lo hemos advertido en el control recurrente para que se puedan adoptar las medidas correctivas", sostuvo.



Otro tema, agregó, es la demora en la aprobación de las fichas técnicas, incumplimiento técnicos legales al no tener saneados los terrenos y retrasos en la presentación de informes.