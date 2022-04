Tras una semana de convulsión social ante las protestas de los transportistas -que tuvo como consecuencia el bloqueo de diversas vías de acceso y el desabastecimiento en mercados de Lima y del interior del país- desde el Gobierno se tomó la decisión de exonerar del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles, específicamente a las gasolinas de 84 y 90 octanos así como al diésel B5, B2, B20 y 2 con biodiésel B100 hasta el 30 de junio.

¿Cómo se sentirá en los bolsillos? Diego Rosales, economista de Macroconsult, explicó a Gestión que en el caso del diésel el ajuste a la baja será entre S/ 1.58 a S/ 1.60, es decir, si ahora el precio del diésel B5 -uno de los beneficiados con la medida y que paga por ISC S/ 1.49- es de hasta S/ 16.99 por galón en grifos de La Victoria -según Facilito de Osinergmin- se estará pagando S/ 15.5 tras la exoneración del ISC.

Mientras que en el caso de la gasolina de 84 y 90 octanos -las otras beneficiadas- el ajuste a la baja será entre S/ 1.10 a S/ 1.20. Es decir, si en el caso de la gasolina de 84 se paga -ahora- hasta en S/ 17.90 por galón en grifos de La Victoria, tras la exoneración del ISC se estará pagando S/ 16.7 mientras que por la gasolina de 90 que cuesta -actualmente- hasta S/ 19.89 en grifos, se estará pagando S/ 18.6.

¿Será inmediato esta reducción? Ayer, en conferencia de prensa, el Ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Graham, dijo que es vital que esta exoneración al ISC a las gasolinas de 84, 90 y al diésel se traslade a la población de manera inmediata. “Ante ello hemos coordinado con Petroperú para que a partir de mañana (hoy) en sus precios de lista ya incorpore esa rebaja que representa no grabar con ISC a estos combustibles ”, precisó.

Al respecto, el economista especialista en hidrocarburos explicó que el ISC a los combustibles la Sunat lo cobra a los productores e importadores al momento que realizan la venta. “Entonces quiénes van a transmitir a partir de hoy -con la entrada en vigencia del DS que exonera de ISC a los combustibles de 84, 90 y diésel- va ser la cadena mayorista, minoristas y las estaciones de servicios (grifos). Esta cadena de agentes será la que trasladará plenamente o parcialmente esta reducción en el precio de los combustibles a los consumidores finales”, detalló.

Tomando en cuenta ello consideró que la transmisión en los precios finales -de rebaja en el precio de los combustibles- a los consumidores no será inmediata ni tampoco directa, incluso en los grifos que se venden bajo el logo de Petroperú .

Aclaró que lo que sí será inmediato y probablemente se vea a partir de hoy es una rebaja en la lista de precios de Petroperú de productores e importadores .

La misma que se puede acceder en este link: https://www.petroperu.com.pe/productos/lista-de-precios-en-nuestras-plantas/

“Pero usted me dice Petroperú tiene grifos cerca de 600, pero hay que considerar algo: que no son estaciones en las que Petroperú sea el propietario. Son grifos en las que Petroperú ha franquiciado la marca. Estas estaciones tienen propietarios y administradores que no tienen ninguna vinculación con Petroperú. En el Perú, la petrolera estatal no tiene ni es propietaria de ninguna estación por ley. Estas estaciones, que pueden poner la marca Petroperú, deciden por diversos factores como cuántos inventarios tienen o los pedidos que ya han contratado a cierto precio, que probablemente no sea el que va verse mañana, o simplemente tienen pedidos que están en tránsito. Por estas rigideces no será inmediato la rebaja a los consumidores finales”, precisó.

En esa línea, dio que lo más probable es que no sea vea la reducción plenamente hoy en los grifos, sino hacia mitad de semana, entre miércoles y jueves.

¿Cabe la posibilidad que los grifos recién añaden esta reducción hacia el fin de semana o la próxima semana? Al respecto, el especialista consideró esta situación como poco probable dado que el stock en grifos de combustibles a lo mucho de dos a tres días.

A lo que se añade. que basta con que un grifo traslade la exoneración del ISC al consumidor final, para que los demás lo sigan en cadena.

“No van a querer perder clientes por efectuar esta rebaja. Máximo los stock de combustibles es de dos a tres días, por lo que la rebaja se hará recién entre el miércoles y jueves”, puntualizó.

-Lo que se dejará de percibir-

La exoneración del ISC a las gasolinas de 84 y 90 así como al diésel tendrá un impacto en el fisco, es decir, en los recursos que recauda el Estado peruano para brindar servicios básicos como salud, educación, transporte y otros.

De acuerdo al especialista, con esta medida se dejarán de percibir al mes S/ 350 millones (S/ 230 millones por el diésel y S/ 120 millones por la gasolina).

Con este monto que se dejará de recaudar se estaría dejando de construir -explicó el economista tomando como fuente el Plan Nacional de Competitividad- 300 kilómetros de carreteras al mes o permitiría que 15,000 niños puedan matricularse en una escuela pública.

“Cuánto le cuesta al Estado tener a un niño matriculado en una escuela pública primaria, alrededor de S/ 20,000 por niño matriculado. Si se divide S/ 300 millones al mes con S/ 20.,000 estamos hablando de 15,000 niños matriculados en una escuela primaria”, mencionó.

No obstante, consideró -igualmente- que desde el punto de vista político está medida tiene validez dado que va a permitir que se levante el paro de transportistas, lo que a su vez generará que los mercados de Lima y regiones están abastecidos y que no exista una inflación por escasez.

“Si bien este es el costo mensual o lo que se dejará de percibir, consideró que si se va a dejar de recaudar S/ 350 millones para que los mercados de Lima y de las regiones estén abastecidos, es barato. Porque más allá del componente técnico, está el político y con esta medida se está permitiendo levantar el paro de transportistas. Por lo que política y económicamente, que los mercados estén abastecidos y que no haya inflación por escasez, no tiene precio. Para mí, (esta medida) es válida”, subrayó.

Diego Rosales , economista de Macroconsult , consideró que si el precio del petróleo a nivel internacional continúa por encima de los US$ 100 después del 30 de junio, “ invitaría al Ejecutivo a prorrogar esta exoneración, de lo contrario no tendría porque ampliarse si es que el precio del crudo empieza a bajar”.

, economista de , consideró que si el precio del petróleo a nivel internacional continúa por encima de los US$ 100 después del 30 de junio, “ Corresponderá -subraya el especialista- a Osinergmin, como regulador del sector hidrocarburos, fiscalizar que está exoneración se traslade al consumidor final.

