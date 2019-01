Rally Dakar 2019: Evento se verá en 190 países con un impacto mediático de US$ 200 millones

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, señaló que, gracias al Rally Dakar, el Perú estará en los ojos del mundo durante once días (06 al 17 de enero) al transmitirse sus paisajes y atractivos turísticos en 190 países y generando un impacto mediático de aproximadamente US$ 200 millones.

Cabe indicar que es la primera vez que el Rally Dakar se lleva a cabo en un solo país y el Perú es el escenario elegido. Los organizadores de la competencia han mencionado en diversas oportunidades que ofrecemos un terreno ideal para la competencia: desiertos y terrenos difíciles, los cuales causaron gran impresión en los competidores en ediciones anteriores.

"No olvidemos que serán cinco las regiones peruanas (Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna) que recorrerán los 534 pilotos y copilotos de 61 nacionalidades que participan en la carrera más dura del mundo", sostiene un comunicado del Mincetur.

Un dato adicional, que resume la importancia del evento: de los diversos medios que transmitirán la competencia, alrededor de 70 emitirán más de 1,200 horas televisivas.

El ministro Vásquez señaló que, a lo antes mencionado , se sumará el impacto económico de US$ 60 millones que deja la competencia en el Perú. Esta cifra es superior en US$ 20 millones (50%) a los resultados del Dakar 2018 (US$ 40.5 millones). Del monto total que se generará en el 2019, alrededor de US$ 40.7 millones (67%) corresponderán directamente al sector turístico.

“De esta manera, se dinamizará la economía de las regiones que acogerán las etapas de este rally 100% peruano. Motivará el consumo de bienes y servicios en las zonas aledañas a la ruta de la competencia. Representará un incremento de 49% (US$ 60,3 millones) en el consumo de servicios de alojamiento, alimentación, transporte y actividades turísticas con respecto al Dakar 2018”, destacó.

AMBIENTAL Y CULTURALMENTE RESPONSABLE



El titular del Mincetur sostuvo que el interés del Perú de formar parte del Rally Dakar respondió a los importantes beneficios logrados en el 2018. Cabe indicar que esta competencia es un evento ambiental y culturalmente responsable, tal como sucedió a inicios del año pasado, donde no ocurrió ninguna afectación a nuestro patrimonio cultural.

“El gobierno peruano ha realizado todas las acciones para que esta competencia sea un evento exitoso, y que garantice el cuidado del patrimonio cultural y natural del Perú”, señaló.

PILOTOS PERUANOS



Los participantes peruanos en el Rally Dakar 2019 serán 33 (19 pilotos y 14 copilotos). Así, el Dakar 100 % peruano contará con la presencia de los pilotos nacionales: Nicolás Fuchs, Aníbal Aliaga, Francisco León, Fernanda Kanno, Diego Heilbrunn, Fernando Ferrand, Miguel Ángel Álvarez, José Salaverry y Sergio Samaniego, en la categoría Autos / SxS.

A los anteriores se suman nuestros compatriotas, César Pardo, Sebastián Cavallero, Lalo Burga, Carlo Vellutino, Roberto Vecco y Gianna Velarde, la primera mujer peruana, quienes participarán en motos; mientras que los peruanos Emilio Choy y Christian Málaga buscarán hacer historia en la categoría Quad.

TRAYECTO DEL DAKAR



Son diez etapas del Rally Dakar. Los competidores deberán superar una distancia total de 5,000 kilómetros, de los cuales 3,000 se encuentran en tramos especiales, marcados por una intensidad y complejidad sin precedentes. La primera etapa tendrá como punto de partida la ciudad de Lima, mientras que la llegada será en Pisco.

Los participantes deberán salir desde Pisco hasta San Juan de Marcona (Ica), y luego continuar por Arequipa, Moquegua y Tacna. El día de descanso está programado para el 12 de enero, tras la maratón Tacna-Arequipa. La carrera termina el 17 de enero en la ciudad de Lima.