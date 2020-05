Para el decano del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Javier Llamosa, la medida dictada por la administración Vizcarra para que Los laboratorios y droguerías vendan directamente a los usuarios los medicamentos que se utilicen como tratamiento del COVID-19, en el marco del estado de emergencia nacional, no asegura necesariamente que los precios de estos insumos bajen ya que ‘dependerá de la voluntad del mercado’.

“Si los laboratorios van a vender directamente se entendería que los precios (de los medicamentos) van a ser menor, lo que beneficiaría al ciudadano, pero no solo se trata del precio sino que tengan los mecanismos suficientes para garantizar la dispensación adecuada, ya que no se trata únicamente de vender -por ejemplo- una dosis de azitromicina más barato porque suprimo el precio al que le vende a la botica, así no funciona. Tiene que estar presente un profesional químico farmacéutico que asegure que se estén vendiendo los medicamentos de la manera adecuada”, explicó en diálogo con Gestión.pe.

Añadió que se esperaría que los laboratorios implementen ello, no solo para asegurar la entrega de los medicamentos, sino una dispensación adecuada. Pero no es el único inconveniente que encuentra.

Para Llamoza se está asumiendo que el precio sería menor y “dejándose a la voluntad del mercado” lo relativo al precio, tras las intensas denuncias de aumento de precios en boticas y farmacias así como desabastecimiento de medicinas para el tratamiento del COVID-19.

“Nosotros tenemos una experiencia previa: en el 2001 los medicamentos para el tratamiento de la diabetes, el cáncer y el VIH/Sida han estado exentos del IGV y del pago de derechos arancelarios para que el precio se reduzca y se dejó al mercado para que se comportará de esa manera. ¿Cuál fue el resultado? muchos medicamentos no bajaron de precios, mientras que otros aumentaron su valor. Dejar libre al mercado para se comporte como esperamos que pase, no necesariamente es así”, detalló.

“Esperamos que con este DU no sea lo mismo, porque si el problema no se resuelve y los laboratorios y droguerías no se comporten como esperamos, estaríamos haciendo que se queden con más márgenes y que el precio se mantengan. Vamos a ver qué sucede. Esta medida no necesariamente va a solucionar lo que está requiriendo el mercado”, acotó.

Noticia en desarrollo