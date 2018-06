“Si se quiere generar una relación de confianza no se puede liderar solo”

Cuando Luisa Márquez era apenas una adolescente se vio en la necesidad de tomar una decisión que cambiaría su destino: continuar como voleibolista profesional en la Selección de Venezuela, su país natal, o probar suerte en una industria tradicionalmente masculina. Hoy es gerente general de Oracle en Perú y recuerda haber sido cautivada de niña por la primera computadora monocromática de Apple, pues desde ese instante aprendió a priorizar la tecnología.

¿Cómo ha sorteado la desigualdad de género en la industria?

Definitivamente, recuerdo que en la universidad había más chicos. He trabajado en equipos donde el 70% hasta 90% eran hombres. A veces, era complicado tener eventos con una audiencia ampliamente masculina, pero al final creo que también nos corresponde mostrar nuestra capacidad. Ha habido un cambio importante.

¿Qué ha sido lo más desafiante hasta ahora?

Mirar hacia atrás y ver que los clientes que has estado acompañando están creciendo contigo. Ese es uno de los principales retos en las compañías de tecnología: convertirse en socias estratégicas de negocio.

¿Cómo se definiría como líder ?

“La prédica es el mejor ejemplo”, dice el dicho. No es el cargo sino cómo lo ejerces. Cuando quieres generar relación de confianza, tienes que liderar en equipo, no puedes hacerlo solo. La idea es formar equipos de alto desempeño para proyectar esa imagen positiva. Es un liderazgo compartido.

¿Qué elemento es vital?

Cada vez que iniciamos un proyecto lo primero que definimos es el objetivo, porque cuando todos tenemos algo en común nos dirigimos hacia allí, nos hacemos parte.

En una industria altamente cambiante, ¿se hace posible desconectarse?

Hay procesos y momentos. Hay aplicaciones de misión crítica que definitivamente requieren atención, no necesariamente de modo presencial pero sí estar atento. Ahora las llamadas o videoconferencias también ofrecen la oportunidad de desconectarse o tener un balance.

¿De qué manera establece este balance?

Hay momentos que debes estar 24/7. Los equipos de pronto demandan más que los clientes. Si se necesita una solución en el momento lo hablamos y lo resolvemos. Digamos que se cayó un sistema, entonces hay que levantar el teléfono a la hora que sea. Pero el equipo también debería discernir, porque respondes la primera vez y perdiste (risas).

¿Es establecer prioridades?

Es parte de lo que tienes que establecer con los equipos de qué es lo urgente y qué es lo importante, y cuándo es el momento de resolverlo. De esa manera, sé que si alguien me está llamando fuera de horario de oficina es por un tema que no puede esperar. Hay momentos que estás de vacaciones pero de pronto tienes que atender un call.

¿Qué tan retador es retener talento en un entorno dinámico?

Nosotros tenemos soluciones enfocadas en retención mediante planes de carrera. Hacemos un trabajo cercano con RR.HH. para identificar a los talentos de las oficinas y para ellos tenemos programas. El 80% de los gerentes tiene que venir de dentro. Eso hace que los managers estemos abocados en buscar nuestros reemplazos.

Fuera de lo laboral, ¿qué actividades practica?

Juego vóley desde que tengo uso de razón, lo hice como alta competencia en Venezuela. Además, hace unos meses, incursioné en natación y me ha gustado mucho. Son dos deportes que me ayudan a liberar el estrés y, como no puedes tener el celular encima, son momentos que dedico exclusivamente para mí.

¿Ha participado entonces en campeonatos internacionales?, ¿contra Perú también?

Sí he participado en torneos internacionales en el 93 y, sí, he competido también contra Perú (risas). He podido conocer en donde entreno a dos de las entrenadoras que fueron parte de la selección peruana en esas épocas y a veces nos acordamos de cuando éramos felices y no lo sabíamos (risas).

¿Qué lugares de Perú ha tenido oportunidad de conocer?

En familia hacemos muchas actividades. No solo nos gusta hacer deporte o ir al cine, sino también descubrir nuevos lugares. Hemos estado en Cusco, Paracas, Tumbes y tenemos una lista de tours pendientes. Ahora por venir de un país tropical las playas son algo que siempre necesitamos, así que no nos privamos de eso durante el verano (risas).