Hace casi dos meses, el Indecopi cambió de presidente, poco después de una ola de reclamos de una población que exigía controles de precios, así como de un atentado contra la institución que se tradujo en una bomba en el frontis de su sede.

Dada la situación actual, con diversos reclamos de abusos contra los consumidores, empresas en situaciones económicas complicadas y en necesidad de una reestructuración y, con la pronta entrada en vigencia de la ley de control previo de fusiones, a cargo del Indecopi, Gestión se reunió con Hania Pérez, nueva presidenta de la institución, con el fin de comentar sus planes para el resto del 2020.

¿Cuál es el plan a corto plazo de Indecopi?

Creemos que lo importante hoy en día es repensar el Indecopi, de cara a todo lo que hemos visto en estos meses y dado cómo se comportan los actores del mercado, donde muchos se han mostrado de manera descarnada.

¿A qué se refiere con repensar en Indecopi?

Queremos que se dé una reforma institucional para lograr un mayor alcance a nivel nacional para así poder proteger a todos los consumidores.

¿Qué tipo de reforma está planeada? ¿Qué se hará con relación a la protección al consumidor?

El mercado no es el mismo que cuando se creó el Indecopi. Los infractores abusan de su posición y no respetan las normas, lo cual no se puede dar. Por lo tanto, queremos fortalecer la capacidad fiscalizadora y sancionadora. Esto es necesario para disuadir a los infractores y así fortalecer la misma protección al consumidor.

Durante la pandemia se vio que ciertas prácticas en contra del consumidor continuaron, pese a la intervención del Indecopi. ¿Qué facultades necesitan?

Nuestro plan de fortalecimiento también llegará a las oficinas regionales del Indecopi (ORI). Queremos mejorar la fiscalización orientativa en nuestras 26 intendencias a nivel nacional. Para lograr esto, este año vamos a aumentar cinco veces el presupuesto de las ORI para contar con un mejor servicio y capacitación a nivel nacional.

¿Algunas de sus acciones sancionadoras se reflejarán en restituciones económicas a favor de los consumidores agraviados?

No hay reparos para los consumidores hasta este momento. La Comisión de Protección al Consumidor podría llegar a pedir a las empresas infractoras una restitución, pero esto se analiza caso por caso. Cuando realizamos fiscalizaciones generales al mismo sistema, como se ha hecho con las farmacias, no se puede decir que se le restituya económicamente al consumidor, por el momento; solo se les puede decir a las empresas en falta “señores, corrijan”.

¿Los afectados no tendrán por ahora acceso a una reparación?

De manera posterior se podría verificar si se continúa con la conducta infractora de manera individual. Ahí se le puede decir a la empresa cómo establecer canales para restituir.

¿No existe ninguna propuesta concreta al respecto?

La Comisión de Libre Competencia está actualmente haciendo un análisis muy detallado sobre cómo se podría restituir a las víctimas de prácticas anticompetitivas con relación a sus derechos violentados que esperamos que esté listo para fin de este año. Este análisis nos dará una aproximación caso por caso y nos dejaría ver como resarcir a los afectados.

¿Es correcto, como señaló un grupo de economistas, que Indecopi no cuenta con el presupuesto para afrontar el control previo de fusiones si se diera una eventual ola de casos?

El encargo de esta nueva competencia del control previo de fusiones ha venido con recursos. Sería mezquino decir lo contrario.

¿Cuentan con una partida?

El MEF nos ha dado los recursos necesarios para contratar y capacitar a nuestro personal. Los recursos que hemos recibido han sido asignados de acuerdo a un escenario hipotético de esta primera ola de fusiones y adquisiciones a venir y creemos estar preparados para ella. Si nuestra capacidad se ve desbordada, haremos la gestión ante el MEF para obtener los recursos necesarios.

¿Existe la posibilidad de necesitar más dinero?

Hoy en día el Indecopi se financia de manera autónoma, mediante las multas y sanciones que impone. Entonces, estamos viendo la posibilidad, junto con el MEF, de que el Indecopi no solo dependa de estas recaudaciones, sino que pueda tener un presupuesto mixto, con recursos asignados por parte del Estado, para fortalecer las acciones de oficio.

Acerca de los procedimientos concursales, pareciese haber un rechazo a este sistema. ¿Considera que se trata de una falla del sistema? ¿Se hará algo al respecto?

Si bien ya vamos seis meses de crisis, es muy pronto decir que las empresas están rechazando el sistema concursal. Ha habido otras ayudas para no romper las cadenas de pago y estas herramientas han servido a manera de contención: adherirse a estas herramientas que a un proceso concursal, que es más lento.

Seguirán seis líneas de acción durante este año

De acuerdo con Hania Pérez, presidenta del Indecopi, este año tienen contemplado seguir un plan de gestión con seis líneas de acción, a fin de estar listos para una reforma a mayor escala. La primera de estas directrices es potenciar la capacidad de atención de reclamos. Pérez indicó que este año hubo un incremento en 350% de reclamos mediante su servicio de atención en línea, por lo que buscan mejorar el área digital. En segundo lugar, se intentará mejorar la transparencia de la institución. En ese sentido, transmitirán de forma grabada todas las audiencias públicas realizadas.

El tercer aspecto está relacionado a una mejor articulación de la entidad, para poder tratar problemas del mercado de manera conjunta como unidad. Por otro lado, la cuarta línea de acción corresponde al fortalecimiento de la protección del consumidor. El quinto aspecto a tratar es la simplificación de los trámites administrativos, y el sexto usar inteligencia artificial para mejorar la atención de reclamos.

Hoja de vida

Directora de Indecopi. Previamente a ser presidenta del Indecopi, formó parte de la junta directiva por un año.

Asesora de Produce. Desarrolló el cargo de asesora del despacho ministerial del 2018 al 2019.